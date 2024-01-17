大陸去年全年及第4季GDP年增5.2% 路透：2024年前景仍不穩定

大陸國家統計局17日公布，大陸去年經濟年增5.2%，高於5%左右的目標，與市場預期相若，並高於2022年的增長3%。

單計第4季經濟年增5.2%，增速較第3季加快0.3個百分點；與上季相比增長1%。

路透分析，大陸經濟在第4季度小幅回升，使政府能夠在去年未能實現增長目標後實現增長目標，但由於房地產長期低迷和消費者信心疲軟，顯示經濟復甦不平衡，面臨許多挑戰，2024年的前景仍然不穩定。

出乎大多數分析師的預期的是，受曠日持久的房地產危機、消費者和企業信心疲軟、地方政府債務不斷增加以及全球經濟成長放緩的拖累，世界第二大經濟體在新冠疫情大流行後一直難以實現強勁且可持續的反彈。

大陸國家統計局長康義表示，初步核算，2023全年國內生產毛額（GDP）超過人民幣126兆元，年增5.2%。分產業看，第一產業增加值人民幣8.9兆元，年增4.1%；第二產業增加值人民幣48兆元，增長4.7%；第三產業增加值人民幣68兆元，增長5.8%。

分季度看，大陸2023年前四季經濟成長率依序為4.5%、6.3%、4.9%、5.2%。

康義指出，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟發展仍面臨一些困難及挑戰，下階段要加快構建新發展格局，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需及深化供給側結構性改革，鞏固及增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升，及量的合理增長。

大陸國務院總理李強16日出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）時表示，大陸經濟穩健，可承受起起伏伏的考驗，並提前透露去年大陸經濟成長率有5.2%，達成官方設下的5%成長目標。

野村首席中國經濟學家陸挺認為，去年第4季GDP年增5.2%，主要是因為基數較低；季增可能從三季的1.3%放緩至0.8%。全年GDP成長速度或為5.2%，與前三季持平。

民生銀行首席經濟學家溫彬分析，去年第4季經濟整體運作平穩，經濟沿著三條主線回穩，一是就業和收入支撐居民消費回暖，二是產業升級與結構優化下的新增長動能，三是政策效應持續釋放。