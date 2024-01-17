李強WEF年會致詞：選擇中國市場不是風險 而是機會

據大陸外交部昨晚訊息，當地時間2024年1月16日上午，大陸國務院總理李強在達沃斯國際會議中心出席世界經濟論壇2024年年會並發表特別致詞。李強表示，不管世界情勢如何變化，中國將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越開越大。選擇中國市場不是風險，而是機會。我們敞開懷抱真心歡迎各國企業繼續投資中國。

李強表示，這次年會以「重建信任」為主題，非常契合人們的關切。信任建立在我們對人類美好未來的憧憬並願意為之共同努力的基礎上。正如習近平主席指出，世界進入新的動盪變革期，但人類發展進步的大方向不會改變，世界歷史曲折前進的大邏輯不會改變，國際社會命運與共的大趨勢不會改變。各方應放下成見、彌合分歧，以誠相待、相向而行，團結一心共同破解信任赤字。

李強就重建信任、加強合作、推動世界經濟復甦提出五點建議：

一是加強宏觀經濟政策協調，堅定維護多邊貿易體制，更好匯聚世界經濟成長合力。

二是加強國際產業分工協作，堅定不移推動貿易及投資自由化便利化，實際維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

第三是加強國際科技交流合作，攜手打造開放、公正、非歧視的科技發展環境，打破限制創新要素流動的障礙。

四是加強綠色發展合作，破除各種綠色壁壘，共同推動綠色轉型，堅持共同但有區別的責任原則，積極應對全球氣候變遷。

五是加強南北合作、南南合作，全面落實聯合國2030年永續發展議程，彌合發展鴻溝，並著力建構普惠包容的世界經濟。

李強強調，中國是重信守諾的國家，始終以最大的誠意，付出最大的努力，以實實在在的成果，向世人證明中國是最值得信任的！中國近年一直是全球發展的重要引擎，正以高品質發展全面推動中國式現代化，產業基礎、要素稟賦、創新能力等基本面良好穩固，經濟長期向好的總體趨勢不會改變，將持續為世界經濟發展提供強大動力。

他表示，中國具有超大規模市場且處於需求快速釋放階段，在新型城鎮化、綠色轉型等方面將形成規模龐大的發展增量，將為世界貿易、投資成長提供更寬廣天地。不管世界情勢如何變化，中國將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越開越大。選擇中國市場不是風險，而是機會。我們敞開懷抱真心歡迎各國企業繼續投資中國，將穩定擴大制度型開放，持續縮減外資准入負面清單，保障外商投資企業國民待遇，持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

致詞後，李強就人工智慧全球治理、多邊體系等問題回答了主持會議的世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布的提問，強調要堅持以人為本、普惠包容，以「善治」促「善智」，引導人工智能朝著有利於人類文明進步的方向發展；真正的多邊主義，應基於以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，中國自己不搞「毀約退群」，也不要求其他國家「選邊站隊」，始終是維護多邊主義的堅定力量。

年會後，李強出席施瓦布主持的午餐會，同跨國公司負責人進行交流。李強表示，跨國公司是中國改革開放的參與者、見證者、受益者。中國經濟長期向好的整體趨勢不會改變，將為各國企業提供更多發展新機會。投資中國就會有豐厚的回報、更好的未來。

李強指出，當前情勢下，碎片化地各自為戰只會使世界經濟復甦更加困難。中方反對各種形式的陣營分裂和對抗，中國對外開放的大門將越開越大。我們歡迎外國企業來華投資興業，願認真研究解決外資企業在華經營中遇到的困難和問題。希望大家繼續用好中國發展帶來的機遇，在中國實現更好更大的發展。