習近平稱中國特色金融 與西方有本質區別

大陸國家主席習近平昨在「省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班」發表談話稱，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合大陸國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。

央視報導，習近平指出，中共十八大以來，大陸積極探索新時代金融發展規律，不斷加深對中國特色社會主義金融本質的認識，不斷推進金融實踐創新、理論創新、制度創新，逐步走出一條「中國特色金融發展之路」。

針對中國特色金融發展之路，習近平提出八個堅持，包括：堅持中共中央對金融工作的集中統一領導；堅持以人民為中心的價值取向；堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨；堅持把防控風險作為金融工作的永恆主題；堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展；堅持深化金融供給側結構性改革；堅持統籌金融開放和安全，以及堅持穩中求進工作總基調。

習稱金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟、科技實力和綜合國力，同時具備一系列關鍵核心金融要素，即擁有強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管及強大的金融人才團隊。

他要求加快建構中國特色現代金融體系，同時著力防範化解金融風險特別是系統性風險，在市場准入、審慎監管、行為監管等各領域，都要嚴格執法。他還說，要透過擴大對外開放，提高大陸金融資源配置效率和能力，增強國際競爭力和規則影響力，同時要加強境內外金融市場互聯互通。