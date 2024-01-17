聽新聞
test
0:00 / 0:00

IMF：陸不結構性改革 GDP恐大降

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇期間表示，中國大陸正面臨短期和長期挑戰，需要推行改革，以避免經濟成長大幅下滑。她直言，中國大陸若不進行結構性改革，經濟成長將大幅下降至百分之四以下。

綜合外電報導，喬治艾娃在論壇期間指出，短期來看，中國大陸房地產行業仍待恢復，地方政府債務水準也很高；從長遠來看，大陸官方需要應對人口變化和民眾信心不足問題。

她表示，大陸需要繼續開放經濟，平衡成長模式，更加注重國內消費，這意味要給人民帶來更多信心，使他們不再過度儲蓄，而是增加消費開支。

報導指出，受房地產不景氣和出口下滑影響，大陸經濟成長疲軟。ＩＭＦ去年十一月將大陸去年經濟成長預測上調至百分之五點四，但預計今年成長率將放緩至四點六，並對大陸當前房地產市場持續的困境發出警告。

大陸十七日將公布去年第四季經濟成長率，及工業生產與零售銷售數據，可望為今年的成長動能提供線索。

喬治艾娃還提到，今年全球經濟將因為去年成長略優於預估，而得到順風之助，預期美國經濟有望軟著陸。

她表示，ＩＭＦ將於卅日公布最新的「世界經濟展望」（ＷＥＯ）報告，她雖未透露將上修經濟成長率預估的幅度，但表示美國因利率將開始下降，經濟「傾向軟著陸」。

ＩＭＦ首席副總裁高萍娜也說，軟著陸的機率已升高不少，但市場預期快速降息「有些貿然」。

ＩＭＦ去年十月預測，今年全球經濟將成長百分之二點九，但之後情勢已經轉變。儘管主要經濟體通膨下降，經濟也免於衰退，但以色列與哈瑪斯開戰，以及紅海航線發生危機，使通膨面臨升高威脅，並干擾全球供應鏈。

成長率

延伸閱讀

選後陸生來台變數多 學者：陸方對新政府「留校察看」

英防相：英國將對北約進行近40年最大規模地面部署

【專家之眼】日本已淪為廢材國家？—唯女子為難養

IMF：人工智慧將影響巴西和全球就業市場

相關新聞

喊話外資 李強：陸去年GDP增5.2%

中國大陸國務院總理李強昨出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（ＷＥＦ）時表示，大陸經濟穩健，可承受起起伏伏的考驗，去年大陸...

習近平稱中國特色金融 與西方有本質區別

大陸國家主席習近平昨在「省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班」發表談話稱，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發...

西藏100兆瓦風電全面投產

近日，世界超高海拔地區最大風電專案—西藏那曲色尼區100兆瓦風電項目全容量投產。據悉，該項目建成後，每年可提供清潔電能約...

陸樓市四大趨勢 各地穩字當道

【大陸新聞中心／綜合報導】2024年大陸樓市的走向備受關注，大陸多名專家分析指，開年以來，從各部委到各地方探索推出了一系...

陸造船業 連14年全球居首

中國船舶工業行業協會15日在北京發佈的數據顯示，2023年，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總...

IMF：陸不結構性改革 GDP恐大降

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇期間表示，中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。