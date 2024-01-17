喊話外資 李強：陸去年GDP增5.2%

中國大陸國務院總理李強昨出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（ＷＥＦ）時表示，大陸經濟穩健，可承受起起伏伏的考驗，去年大陸經濟成長率有百分之五點二左右，達成官方設下的百分之五成長目標。

市場關注大陸去年經濟表現，大陸國家統計局預定今天公布去年第四季及全年經濟數據，李強昨在達沃斯論壇已提前透露消息。

財新網報導，李強在會中提到，當前大陸經濟穩健前行，仍將持續為世界經濟發展提供強大動力，並強調大陸這些年對世界經濟成長貢獻率一直在三成左右。李強說，剛剛過去的二○二三年，大陸經濟總體回升向好，預計全年經濟成長率的增幅在百分之五點二左右，高於去年年初訂下的百分之五左右的目標。

就大陸經濟情勢，李強指出，大陸具有超大規模的市場，並處於需求快速釋放的階段，將持續為各類企業和人才的發展提供廣闊的舞台。目前，全球的總需求仍然不足，市場是最稀缺的資源之一，大陸的市場空間廣闊，縱深也在不斷的延展，這必將為提升全球總需求發揮重大的作用。

李強說，目前大陸的中等收入群體約四億多人，未來十幾年內，這個群體的數量將增加到八億人，對於商品服務的需求，大陸人正從過去的「有沒有」向「好不好」轉變，消費升級的動能非常強勁。

提到外資投資現況，李強說，近五年來，外商在大陸直接投資的收益率約百分之九，在國際上，也是比較高的水準，因此選擇大陸市場不是風險，而是機遇。

他強調，大陸將持續努力打造市場化、法治化、國際化一流的營商環境，穩步擴大制度性開放，繼續縮減外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域外資准入限制，保障外商投資企業國民待遇。

針對跨國公司關心的數據跨境流通、參與政府採購問題，李強說，大陸正研究制定有關政策，將常態化聽取外企意見，只要是合理的訴求，都會積極推動解決。他重申不管世界形勢如何變化，大陸都將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越開越大。

針對AI科技，李強認為，這與人類其他的技術發展進步有相似性，往往是一把雙面刃，必須加強國際合作，絕不能搞陣營分裂和對抗。

美國之音報導，李強率領的一四○人中方代表團是今年達沃斯論壇的看點之一，其中包括多位部長，都具有經濟背景。

大陸龐大代表團包括商務部長王文濤、中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、外交部副部長馬朝旭、中國國際經濟交流中心副理事長朱民、北京清華大學五道口金融學院副院長張曉燕、攜程集團首席執行官孫潔、海信集團董事長賈少謙、寧德時代董事長曾毓群等人。