西藏100兆瓦風電全面投產

近日，世界超高海拔地區最大風電專案—西藏那曲色尼區100兆瓦風電項目全容量投產。據悉，該項目建成後，每年可提供清潔電能約2億千瓦時，節約標煤約6萬噸，減少二氧化碳排放量約16萬噸，全容量投產後可滿足當地23萬人一年的用電量。

那曲色尼項目由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）提供25台永磁直驅風電機組。這是東方風電承建的全球超高海拔地區首個100兆瓦風電項目，也是全球4500米以上超高海拔地區裝機規模最大的風電項目。

東方風電總部位於四川省德陽市。據技術人員介紹，多年來，東方風電依託地處西南地域優勢，對高原山地的氣候、地理特徵進行了深入研究，通過持續改進、迭代優化，形成了行之有效的高原山地風電系統性解決方案。

那曲色尼項目場址平均海拔4650米，安裝東方風電自主研製的DEW—D4000—172型永磁直驅風電機組，風機輪轂高度100米，葉輪直徑172米，葉片長度84.5米，塔筒高度99米，最大起吊重量130噸，屬於超高塔架風電機組，具有超高海拔運行、抗紫外線、低溫抗冰凍等特點。該項目的全容量投產，標誌著「德陽智造」在超高海拔風電技術方面走在了行業前列。