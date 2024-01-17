陸樓市四大趨勢 各地穩字當道

2024年大陸樓市的走向備受關注，大陸多名專家分析指，開年以來，從各部委到各地方探索推出了一系列政策，向穩定樓市和構建新發展模式邁步，房地產市場上四大趨勢顯現，有利房地產行業的企穩。

中新社報導，四大趨勢依次是：一，精準支持房地產項目融資。滿足房企合理融資需求有了新的落地機制。近日，中國住建部等兩部門聯合印發「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」。中指研究院企業研究總監劉水表示，這一機制建立有助於區分集團風險和項目風險，精準支持房地產項目融資。在這一新機制下，一方面，優質房地產項目融資將加快審批流程；另一方面，暫時遇到困難但資金能基本平衡的項目也能通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式獲得支持。

其二，多地試點現房銷售模式。2021年以來，北京、杭州、合肥、西安、寧波、鄭州等多地推進現房銷售試點。以北京為例，中指研究院土地市場研究負責人張凱指出，2022年至2023年7月，北京推出的住宅用地中，逾半數地塊設置競現房銷售面積環節。去年9月，雄安新區稱，取消商品住房預售，實行現房銷售。其他如湖南岳陽、浙江衢州、河北唐山、廣西柳州等地也提出鼓勵商品房現房銷售試點。這在中國實施30年的期房（預售）銷售制度正發生變化。

其三，「房票」安置重出江湖。近日，廣州市荔灣區在舊城改造項目中試點推行「房票」安置模式，發布了第一批「房票」。所謂「房票」，就是給徵遷居民發購房券，持券者可以去指定區域、項目等選房。「房票」制度的推出被視為一種更為快捷、靈活的補償方式。中指研究院華南分院院長楊紅俠認為，對地方政府而言，「房票」安置有助於加快推進重點片區城市更新改造，同時，在一定程度上緩解舊改過程中地方政府短期財政集中支出壓力。據中指研究院監測，目前已有鄭州、南京等40多個二、三線城市推出「房票」安置政策。

其四，穩定市場，進一步優化房地產政策。據機構統計，去年中國有200餘地方出台房地產相關政策逾670次。今年，進一步優化房地產政策、穩定市場仍是各城市的重點任務之一。近日，上海市青浦區、奉賢區出台人才安居新政，有條件地放寬外地單身人士限購，縮短居民購房對社保、個稅的年限要求等。廣東東莞宣布，1月1日起階段性取消首套住房房貸利率下限。