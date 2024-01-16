與長安新合資公司命名Newcool 華為重申不從事整車業務

華為此前與長安汽車的合資公司面貌逐漸清晰。長安汽車董事長朱華榮16日在2024長安汽車全球夥伴大會上表示，新合資公司暫定名為「Newcool」，涉及智慧駕駛、智慧座艙、智慧汽車數位平台、智慧車雲、AR-HUD與智慧車燈等領域。他說華為承諾不從事整車業務，不從事新公司裡的業務。

朱華榮透露，雙方近期成立工作團隊探討車BU未來發展的新方向，共同打造一個立足整個行業，貢獻全球的平台。目前雙方正在推進交易合作細節，包括新公司掛牌成立等內容。

長安汽車在去年11月公告與華為簽署《投資合作備忘錄》。長安汽車在「合作原則」中特別強調，新公司將對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司。當時外界認為該公司將成為華為打造電動汽車開放平台的火車頭。

當時雙方計劃在備忘錄簽署日後6個月內簽署最終交易文件，包括股權購買協議、股東協議、目標公司章程以及最終交易文件項下定義的其他與本次交易相關的文件。「當時我們原本商量的是把這個事情做完，一直做到合資公司成立後再對外公布。但是，考慮到長安汽車是上市公司，中間的風險太大，所以我們必須要盡快向社會公布。」朱華榮說。

除了長安，華為也在邀請更多主機廠參股，此前余承東在智界S7發布會上表示，華為已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發出股權開放邀請，並希望中國一汽集團加入。

當時外界認為該合資公司將成為華為打造電動汽車開放平台的火車頭。因為從目前現有資訊看來，新公司將不止於華為和長安，而是與車企一起發展壯大。加入進來的合作夥伴不僅都能得到華為的智慧技術賦能，而且能消除車企「出賣靈魂」的疑慮。有觀點認為該合資公司將讓華為向成為「中國博世」邁步，長安汽車也有望成為新能源車國家隊的領頭羊。

華為目前與車企合作模式有三：一是零組件供應模式；二是HI模式，提供全棧集成解決方案；三是智選車模式，提供創新的生態汽車模式。而長安汽車目前與華為合作的品牌阿維塔採取的是「HI模式」。朱華榮表示，阿維塔選擇HI模式符合產業規律、符合產業政策要求，能讓用戶利益得到根本性的保障。