突圍...組團訪日建立聯繫網

面對美國強力管制出口與圍堵，中國大陸正設法突圍，包括過去一年仍能少量採購遭禁止出口到中國大陸的輝達（Nvidia）晶片，顯示成功規避美方限制。此外，大陸晶片製造商正積極組團出訪日本晶片公司並參觀日本科技展會，加強與日本同業建立聯繫網，以利取得關鍵知識或設備。

路透檢視招標文件後發現，過去一年來，中國大陸軍事機構、國有AI研究機構及大學仍能少量買到遭美國禁止銷陸的輝達產品。

在大陸，買賣美國高階晶片並不違法，公開的招標文件顯示，自美國實施出口管制以來，已有數十家中國大陸機構購買並獲得輝達的半導體產品，包括已在2022年9月被禁止出口陸港的A100和H100晶片、以及去年10月遭禁止銷陸的輝達降規版晶片A800與H800。

路透發現，輝達或輝達授權的零售商都不在供應商之列，因此還不清楚這些機構如何取得輝達晶片。輝達表示，完全遵守美國出口管制法規，也要求供應商這麼做。

美國管制出口後，這些晶片的地下市場已在大陸蓬勃發展。當地供應商曾說，在輝達大量出貨給美國大公司後，會用自己的管道搶購額外庫存，或從在印度、台灣及新加坡等地註冊的公司進口。