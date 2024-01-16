2023同比增 廣西企業加快「走出去」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據廣西壯族自治區商務廳消息，2023年，廣西企業加快「走出去」步伐，廣西全年新增備案對外投資企業數量同比增長130%，對外實際投資額達1.62億美元，對外承包工程完成營業額2.61億美元。

中新社報導，廣西壯族自治區商務廳廳長楊春庭表示，目前，在海外打拚的桂企有近900家，業務遍及全球6大洲80多個國家和地區，主要涉及製造業、農林漁牧業、交通運輸倉儲業等行業。同時，廣西還有40家企業在海外開展對外承包工程業務，累計完成營業額近100億美元。

在上述企業中，廣西柳工集團有限公司設立22家海外子公司，在全球擁有超300家經銷商，遍布全球130多個國家和地區；廣西北部灣國際港務集團有限公司在馬來西亞投資建設馬中關丹產業園，為當地創造就業崗位約2萬個。

作為廣西具有代表性的汽車生產企業，上汽通用五菱汽車股份有限公司投資7億美元，在印尼開設工廠，形成包括供應鏈、製造、銷售服務體系在內的完整產業鏈，年汽車產能達12萬輛。

2023年12月，隨著五菱繽果（BinguoEV）在印尼正式上市，上汽通用五菱汽車股份有限公司成為首家在印尼投產兩款新能源車型的中國車企。

楊春庭說，為深度融入共建一帶一路，拓展與東協國家在商貿等合作，新的一年，廣西將培育「走出去」重點項目，推動構建多條特色跨境產業鏈供應鏈，支持境外園區與沿邊臨港產業園精密對接合作，推動外貿企業布局海外倉，帶動更多廣西產品和產業開拓國際市場。

此外，廣西還將在跨境物流、數位經濟、文化教育、中醫服務等新領域，拓展一批對外經濟合作項目。

馬來西亞 印尼

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