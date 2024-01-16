陸允瑞士單方免簽 加強自貿合作

在中歐關係因歐盟和中國大陸分別就電動車和白蘭地，祭出貿易調查而趨於複雜之際，大陸總理李強昨訪問瑞士，並出席世界經濟論壇（達沃斯論壇）年會受關注。當地時間十五日，李強和瑞士聯邦主席阿姆赫德舉行會談，雙方宣布完成中瑞自貿協定升級研究，同意盡快啟動正式升級談判；中方並將給予瑞士單方面免簽待遇，瑞方也將提供中方更多簽證便利。

新華社報導，當地時間十五日，李強在瑞士伯恩與阿姆赫德舉行會談。李強指出，中方願和瑞方繼續密切高層交往，更好發揮兩國政府間對話合作機制作用。雙方要發掘更多的利益契合點，加強自貿、海關等領域合作，培育壯大綠色、金融、數位經濟等合作新成長點，推動兩國經貿合作升級。

他表示，希望瑞方繼續為在瑞中資企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。雙方要密切在聯合國等多邊機制內的溝通協調，加強在互聯互通基礎設施融資、國際發展援助、應對氣候變遷等領域合作。

據中方發布，阿姆赫德表示，瑞方願和中方繼續推動高品質雙邊對話，深化經貿、教育、金融、科技、人文等領域交流合作，共同應對氣候變遷、公共衛生、網路安全等全球性挑戰，推動瑞中創新戰略夥伴關係取得更大發展。

雙方宣布，今年內舉行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作小組會議、能源工作小組會議、教育政策對話、安理會事務磋商。中方將給予瑞方單方面免簽待遇，瑞方也將為中方公民和赴瑞投資的中企提供更多簽證便利。