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美禁售+消費弱 陸半導體進口量銳減

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
統計顯示，去年大陸半導體進口數量與金額均呈兩位數下滑。（新華社）
統計顯示，去年大陸半導體進口數量與金額均呈兩位數下滑。（新華社）

美國及其盟國持續擴大對中國大陸半導體相關出口限令下，據大陸海關總署最新統計顯示，二○二三年大陸累計進口積體電路（半導體晶圓）四七九五億顆，較二○二二年下降百分之十點八；進口金額三四九四億美元，下降百分之十五點四，數量和金額雙雙銳減，出現雙位數下滑。此外，二○二三年大陸二極管和半導體相關組件進口量也下降百分之廿三點八，同樣呈現大衰退。

就大陸積體電路進口情況，上海「第一財經」引述業內人士分析，大陸積體電路和半導體設備進口疲軟，反映了去年全球經濟逆風，特別是大陸智慧型手機和筆電銷售疲軟等因素影響。同時，大陸企業也在努力提高本土晶片產量，以減少對進口晶片的依賴。

大陸一名晶片企業管理人士直言，一方面是低端消費電子晶片需求疲軟，另一方面是需求更大的高端ＡＩ晶片的禁售（指美國禁令），這兩個主要因素導致了去年大陸晶片進口量急劇下滑。

報導指出，儘管大陸在ＡＩ晶片領域要實現大規模出貨仍有待時日，但得益於大陸政府推動建立更具彈性的晶片供應鏈，在傳統晶片生產領域，大陸本土廠商正積極提升產能，這些晶片可用於汽車和家電等設備，不受美國當前限制措施影響。

公開訊息顯示，中芯國際、華虹集團、合肥晶合集成擴產最積極，擴產將聚焦於驅動晶片、CIS/ISP與功率半導體分立器件等特殊工藝。

第一財經指出，有機構統計數據顯示，大陸本土半導體廠商去年產能年增百分之十二，達到每月七六○萬片晶圓產能，預計今年產能將再成長百分之十三，達到每月八六○萬片晶圓。分析師認為，大陸國內大部分的成熟晶片需求可透過本地生產來滿足。

ＩＣ研究公司Trend Force預測，今年底，有卅二家大陸晶圓廠將擴大廿八奈米及更舊的成熟晶片產能。到二○二七年，大陸成熟製程產能在全球的分額將增至百分之卅九。

半導體 美國 電路

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