快訊

諾魯索取鉅額經濟援助還「比價」 外交部譴責：受陸利誘罔顧長年情誼

蔡政府最後一次高階警人事案發布 方仰寧接警專校長

諾魯「突擊式斷交」上午11時45分才告知 外交部：對方心意已決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶救市場？蘋果在陸罕見推促銷 iPhone最多省超2000元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
蘋果中國官網在15日公告，將於18日至21日開啓「迎新春限時優惠」。圖取自蘋果中國官網
蘋果中國官網在15日公告，將於18日至21日開啓「迎新春限時優惠」。圖取自蘋果中國官網

蘋果中國官網罕見在15日公告，將於18日至21日開啟「迎新春限時優惠」，稱以符合條件支付方式買Apple指定產品，最高可優惠人民幣800元（約新台幣3,409元）。外界認為蘋果在大陸市場推出降價，可能與手機銷量下滑，要與本地品牌手機爭市場占有率有關。

公告也表示，iPhone系列如iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13最高可立省人民幣500元（約新台幣2,130元）。

此外，像13英吋或15英吋MacBook Air（M2晶片）、13英吋MacBook Air（M1晶片）、iPad Pro、iPad Air、iPad（第十代）或iPad mini、Apple Watch SE、AirPods（第三代、第二代）、Apple Pencil（第二代）皆在優惠活動產品之列。而公告也特別指出，這次活動參與優惠的產品「數量有限」。

據大陸果粉俱樂部訊息，過往蘋果除返校教育優惠外，幾乎不會在官網舉辦促銷，但近年蘋果開始在大陸推促銷。比如2022年底蘋果中國曾推出跨年降價，指定產品最多優惠人民幣1,000元。

外界認為這可能與iPhone15在大陸銷量未如預期有關。綜合陸媒此前報導，iPhone15剛推出便在大陸有兩波折扣：一波在去年10月底因電商「雙十一」活動逼近，在京東、天貓等蘋果主流線上渠道，降價幅度普遍在人民幣600元起，甚至在拼多多、抖音等平台上，部分產品降幅超過人民幣1,500元；另一波在去年12月22日的京東超級品牌日上，iPhone15價格再度跳水超千元。

華爾街投行傑富瑞（Jefferies）的分析師在一份報告中稱，2024年首周，蘋果的iPhone在大陸市場銷量下降了30%。分析指出，蘋果在大陸市場2023年年增率跌幅為3%，該跌幅相當於蘋果市場份額下降0.4%。

報告指出，雖然蘋果iPhone 15系列新機型在多個電商平台降價，但其銷量仍在大幅下滑。其中，在拼多多平台，這一系列降價幅度高達16%。

另據市場研究機構BCI數據，去年11月，售價在人民幣4,000元以上大陸高端手機市場中，蘋果、華為與小米分別位居前三，雖然蘋果市場份額仍居第一，但年增率下滑了21.2%，而華為、小米卻分別上漲8.8%和11.8%。

IDC數據顯示，去年第三季雖然蘋果發布新款iPhone 15系列，但市場反應低於預期。蘋果市場份額去年第三季為16.0%，年增率跌4.0%，排名位居第三。

人民幣 電商 拼多多

延伸閱讀

2024打造肌膚蘋果光！6款冬季皮膚保養品推薦，彈嫩水亮肌小心機看這篇

微軟市值贏蘋果兩年首見 靠AI風潮助攻分出勝負

股價上漲！微軟超車蘋果 奪回全球市值最高公司寶座

經濟日報社論／鴻海印度製造 推進中印關係

相關新聞

選後對台政策 陸學者：慎用經濟制裁、推動精準單邊開放

台灣總統大選後北京對台政策動向備受關注。對此，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年認為，要慎用「經濟制裁」的...

搶救市場？蘋果在陸罕見推促銷 iPhone最多省超2000元

蘋果中國官網罕見在15日公告，將於18日至21日開啟「迎新春限時優惠」，稱以符合條件支付方式買Apple指定產品，最高可...

學者：台灣最糟不是中國終止ECFA 而是北京啟動貿易戰

台灣總統大選底定，外界關注北京是否將加大經貿壓迫。台新金控首席經濟學者李鎮宇14日在一場座談會上表示，對台灣最糟糕的狀態...

3人操縱股價賺1.6億 中國證監會罰沒6.6億

中國證監會近日發布一份行政處罰決定書，揭露一起私募基金實際控制人、上市公司實際控制人及居間人以市值管理合作為名，共同操縱...

A股不振 中國券商「反向討薪」開第一槍 市場譁然

A股跌跌不休，券商業績普遍不佳，中國東興證券宣布要開始「反向討薪」，將針對績效不佳的員工，來追索扣回薪資，這是中國證券業...

資金湧港 財爺：去年存款增5% 2500億北水買股

香港財政司司長陳茂波昨晚啟程前往瑞士達沃斯，出席今日起一連5天的世界經濟論壇年會，他發表網誌表示，面對全球高息環境和外圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。