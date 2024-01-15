人行超額續作9,950億元MLF 降息預期落空

中國人民銀行（大陸央行）周一進行人民幣9,950億元一年期MLF（中期借貸便利）操作，利率持平在2.5%，連續五個月保持不變。此前市場普遍預期將降息。

據每日經濟新聞報導，1月份，人行連續第14個月超額續做MLF，淨投放創歷史新高。周二有人民幣7,790億元一年期MLF到期。

此前，市場普遍預期1月將迎來「降準降息」，有機構預測MLF利率將下調15個基點。野村證券早前表示，2024年上半年中國央行將分別在1月和4月進行兩次各15個基點的公開市場操作利率和MLF利率的降息，同時還可能進行一次25基點的降準，以增加銀行可貸資金。

人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，亦開展人民幣890億元逆回購操作，充分滿足金融機構需求。因MLF將於明日錯位到期，據此計算，公開市場單日全口徑淨投放人民幣1.03兆元。

據路透統計，16日一筆7,790億元MLF到期，人行續做MLF後，1月MLF操作淨增量為2,160億元，較上月回落逾七成。本周共有2,270億元逆回購到期，其中15日到期500億元。

人行上次MLF降息是在去年8月，當時一年期利率從2.65%降至2.5%。