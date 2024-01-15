陸商銀 掀存款降息潮

大陸商業銀行包括城商行、農商行、村鎮銀行加入存款利率的調降隊伍。經濟觀察報報導，從調整幅度來看，大多數中小銀行各期限定期存款利率下調幅度集中在10至30個基點；且存款期限越長，調降幅度越大。

光大證券研究所首席銀行業分析師王一峰認為，為了迎接2024年信貸「開門紅」，存款降息宜早不宜遲：一方面，貨幣政策海外制約因素減弱，2023年年末出口商結匯需求集中釋放，人民幣匯率基本穩定；另一方面，2024年年初，存量貸款將迎來集中重定價，對銀行淨息差將造成較大擠壓。

中信證券明明團隊指出，在政策引導和市場調整下，存款利率持續走低，截至2023年9月，1年期存款平均利率為1.988%，已跌破2%的整數關口。但面對當前較為複雜經營環境，銀行後續仍有動力推動存款利率下行。

不過，也有些銀行逆勢調漲存款利率。中國證券報報導，近期包括部分地區農商銀行上調短期存款利率，但下調長期存款利率。