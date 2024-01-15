長春汽車業 加速新能源化

長春市正在舉行「兩會」，會中確定2023年長春市汽車產業穩步「上台階」，今年該市將加快改造提升傳統產業，推動汽車產業跟上新能源節奏、搶占智能化賽道。

中新社報導，長春是新中國汽車工業的搖籃，被譽為「汽車城」。長春市市長王子聯在作政府工作報告時介紹，2023年，中國一汽在長春生產整車156萬輛，完成產值3165億元（人民幣，下同），分別同比增長14.6%和11.9%。一汽奔騰躋身百億元級企業行列。奧迪PPE（高級電動平台）試生產，比亞迪動力電池、一汽中車電驅投產，新能源車產量同比增長40%。

近兩年，長春市成為中國大陸國家新能源換電試點城市、入選國家先進製造業集群、入選全國首批公共領域車輛全面電動化先行區試點。在此基礎之上，長春謀劃在今年加快改造提升傳統產業。