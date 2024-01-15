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陸首個M701J型燃氣輪機 完成168小時試運行

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
M701J型燃氣輪機燃機轉子。圖／四川德陽傳真
M701J型燃氣輪機燃機轉子。圖／四川德陽傳真

廣發珠江項目2號機組近日順利完成168小時試運行考核投入商運，標誌著大陸首個M701J型燃氣輪機項目實現雙機雙投。

廣發珠江項目地處粵港澳大灣區中心位置，採用東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）研製的自產化率最高的M701J型燃氣輪機，燃機透平入口溫度1600℃，ISO工況下單套聯合迴圈出力達到730MW，聯合迴圈效率64%。按年運行4000小時計，較同容量燃煤電廠一年可以減少160萬噸的二氧化碳排放，是目前大陸已投運最先進高效的燃氣發電機組，處於國際領先水平。

該項目的順利投運，實現了大陸J型燃氣輪機商業應用和自產化率提升雙突破，也進一步奠定了東方汽輪機J型重型燃氣輪機製造技術在大陸的領先地位。

東方汽輪機總部位於四川省德陽市，截至目前，企業已掌握了包括J型、F級、E級等燃氣輪機的製造技術，近兩年F級及以上燃機市場占有率超過60%。多年來，東方汽輪機一直堅持對自主燃機的攻關，從2009年開始自主研發大陸首台F級50MW重型燃機，成功建立了完全自主的重型燃機自主設計、試驗、製造完整體系，實現了產業鏈自主可控，首台示範機組2023年3月在華電清遠電廠順利投入商業化運行，被譽為大陸「爭氣機」。

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