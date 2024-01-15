廣東公布新政 促民企拚科技創新

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「中共廣東省委、廣東省人民政府關於促進民營經濟發展壯大 進一步推動民營經濟高質量發展的實施意見」12日對外公佈。「實施意見」提出了進一步放開市場准入、破除公共資源交易領域隱性壁壘、健全執法司法對民營企業平等保護機制、支持民營企業加強科技創新等30條具體措施。

中新社報導，廣東是中國民營經濟大省。據廣東省市場監督管理局日前通報，廣東民營經濟主體總量全國第一，截至2023年底登記在冊的民營企業724.8萬戶，個體工商戶1019.9萬戶，以民營企業和個體工商戶為代表的民營經濟主體佔廣東省經營主體總量96%以上。

「實施意見」提出，廣東要落實公平競爭政策制度，對各類所有制企業一視同仁、平等對待，促進各類企業優勢互補、競相發展。嚴格執行全國統一的市場准入負面清單，全面落實「非禁即入」等放寬民營企業市場准入的政策措施。

同時，「實施意見」提出，在廣東全省範圍內統一行政執法規範，細化量化行政裁量權基準並向社會公開，杜絕選擇性執法和讓企業「自證清白」式監管。建立重點線索督查制度，將化解拖欠賬款工作情況納入全省營商環境評價、中小企業發展環境第三方評估，依法對拖欠賬款情節嚴重的拖欠主體開展失信懲戒。

此外，支持有條件的民營企業牽頭組建國家級、省級研發平台。鼓勵民營企業獨立或聯合承擔國家和省、市級科研項目，參與國家重大科學技術項目攻關和產業基礎再造工程等。支持有條件的民營企業在境外設立研發機構。

廣東 司法

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