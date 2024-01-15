台灣團客赴陸 3月有望恢復

選後兩岸旅遊升溫，交通部長王國材確認，開放旅遊團赴大陸3月1日有望恢復，兩岸空運亦可視需求申請飛航。業者預期，選後兩岸觀光將逐步恢復正常，並恢復更多航點。

這項政策是在選前就已定案，面對選後新政局，將會如期上路。先前傳出陸委會主張旅行社組團赴陸每天設限2,000人，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，設限2,000人實際上無法管控，建議不用設限了。張五岳提及，目前中國大陸已經開放人民出國旅遊，但未將台灣列入，這是中方限制陸客來台，但我方主動開放旅行社組團赴陸觀光，就是兩岸交流好的開始。

至於增加兩岸空運直航航點，交通部長王國材已表明，在開放團客後，若業者有需求，只要提出申請，應會同意，故只要兩岸觀光可已逐漸正常化，兩岸航點擴增也會水到渠成。

據了解，國內4,000多家旅行社有九成從事與兩岸旅遊有關業務，兩岸旅遊從2020年1月下旬新冠疫情爆發迄今，已中斷四年，儘管2022年10月政府宣布國境開放，國人可以自由出國旅遊，但仍禁止旅行社組團前往大陸，旅行業者多次向政府各單位陳情，均未獲得正面回應。

直至2023年11月初交通部長王國材偕同觀光署長周永暉，與旅遊業者進行餐敘，相關官員在餐會中明確表示，會在2024年春節前，宣布開放台灣團客到中國大陸旅遊日期，而最快開放的日期應該是2024年3月1日。民進黨總統當選人賴清德發表勝選感言時特別提到兩岸展開交流合作，讓業者對於恢復兩岸觀光更期待。

兩岸航點目前有十個直航定班航點，加上13個包機航點。未來恢復兩岸團客觀光，航點需求將會增加。交通部規劃，若包機航點的運量穩定，就會變成定班航點，民航局研擬相關措施，並請航空公司做好準備。

至於兩岸是否進一步擴大直航航點，交通部規畫是，待恢復赴陸旅遊，哪條航線旅客變多，航空公司自然就會申請哪些航點恢復定期航班，將因應需求來同意，目前無法確定擴大恢復直航航點的時間，要看觀光復甦地點在哪裡而定。