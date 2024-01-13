香港旅客數恢復至疫前5成5 陸客最多、東南亞復甦最快

香港旅遊發展局總幹事程鼎一13日表示，去年全年約有3,400萬人次旅客訪港，超過預期目標，恢復至疫情前、2017至2018年平均數的55%。其中，過夜客佔約一半，平均留港3.6晚，較疫情前長；大陸客約有2,700萬人次，佔整體約79%，而東南亞旅客復甦速度最快。

香港01報導，程鼎一13日出席電台節目時表示，去年全年訪港旅客人次有3,400萬人次，已超過預期目標，恢復到疫情前、2017至2018年平均數的55%，單看12月的話，旅客數近400萬人次，已恢復至疫情前的65%，希冀增長勢頭可繼續。

根據香港旅發局最新數字，去年全年，大陸訪港旅客佔最多，約有2,700萬人次；非大陸旅客佔730萬人次。程鼎一指出，東南亞旅客復甦速度最快，去年第四季已恢復九成以上；泰國、菲律賓更已超越疫情前水平，分別恢復至116%及106%。

另外，去年過夜旅客占一半，平均留港3.6晚，較疫情前長，訪港滿意度為8.7分，亦高於疫前水平。

對於部份旅客不選擇留港過夜，程鼎一認為，並非在於香港酒店房價問題，而是香港通關復常後，各行各業都面對人手不足的情況，房間供應並非100%，但相信情況會逐步改善。他續指，未來不應只追求旅客人數，應聚焦於高質量旅客，同時好好招待低消費旅客。