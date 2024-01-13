中國科興疫苗停產惹議 先前專家曾籲別打滅活疫苗

北京科興中維生物技術公司以滅活（活性減毒）技術生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗近期宣布停產，但此前中國病毒學專家即已不建議打滅活疫苗，最好打mRNA、重組蛋白疫苗。

中國每日經濟新聞10日報導，中國研究人員去年2月發表於「中國疾病預防控制週刊」（China CDCWeekly ）的論文指出，儘管同源接種第3劑科興滅活疫苗後的1個月內，對重症的保護效力可以提高到70%以上，但預測效力6個月後逐漸降至低於50%。

對於臨床終點為具有COVID-19症狀的染疫者而論，研究結果顯示，在完成加強免疫的28天和6個月後，三劑科興滅活疫苗所產生的保護效果僅約30%和10%，並且對於Omicron亞型變異株BA.4和BA.5的預測保護效果較低。

據中國搜尋引擎百度，臨床終點（clinical end-point）意旨研究方案中，設定終止臨床研究的一些觀察指標或時間點。

每日經濟新聞引述界面新聞先前的報導說，病毒學家常榮山已不建議打滅活疫苗，並說目前流行株的抗原性變化較大，「最好打mRNA疫苗、重組蛋白疫苗」。

而在科興宣布停產前，每經網的報導另指出，實際上，2023年以來，中國多家曾投入研發COVID-19疫苗的企業相繼「下車」，甚至財務數據披露疫苗滯銷的後遺症。

一家早先從事研發的企業內部人士許悅表示：「研發成本是一方面，但關鍵是你研發出來了，病毒又變異了，研發速度根本跟不上。疫苗迭代太快，企業是真的負擔不起，尤其是臨床試驗成本。還沒等到商業化，疫苗就先過時了。」

許悅說，有別於流感病毒可能出現循環往復，COVID-19病毒是一路升級，流行過的不會再來，來的不會是舊病毒。因此，一旦新的疫苗出現，舊的疫苗可以說是「退出了歷史舞台」。

3年疫情期間，科興生產的滅活型疫苗，曾是中國最廣泛使用的2款產品，甚至被中國當局廣泛運用援助他國防疫，還獲得世界衛生組織（WHO）認證，但科興疫苗的防護能力經常受到質疑。