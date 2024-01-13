受限美禁令 兩岸去年貿易衰退15.6%

大陸海關總署昨天公布去年（二○二三年）十二月外貿數據，其中，出口按美元計三○三六億元，年增百分之二點三，優於預期，增幅比十一月擴大一點八個百分點，連續第二個月正增長；進口二二八二億美元，由前月下跌百分之零點五轉為年增百分之零點二，略遜預期。二○二三年大陸全年出口三點三八兆美元，年減百分之四點六，是自二○一六年以來首次出口呈現下降。

兩岸貿易部分，去年十二月大陸從台灣進口一七五億美元，年減近百分之九；向台灣出口近六十億美元，年減近百分之三，雙雙出現衰退。

累計去年全年兩岸進出口貿易額為二六七八點三六億美元，年減百分之十五點六。其中，去年大陸從台灣進口一九九三點五億美元，年減百分之十五點四；大陸向台灣出口六八四點八六億美元，年減百分之十六。大陸海關數據，去年台灣對大陸貿易順差達一三○八億美元。

去年兩岸貿易呈現兩位數衰退態勢，一方面與大陸電子出口市場衰退、半導體產品進口減少有關；另一方面也與美國對中國大陸的半導體制裁有關。台灣對大陸出口以資訊通訊產品為主，在相關產品貿易量持續下跌下，連帶影響兩岸經貿表現。

分析指出，兩岸經貿關係持續動盪，不少台商認為，在台灣選舉後以及美中競合等地緣政治因素影響，加上國際總體經濟環境不佳，大陸可能在經貿上持續施壓等不確定因素之下，二○二四年兩岸經貿情勢仍不容樂觀。

在大陸進出口部分，大陸去年對前三大貿易夥伴東協、歐盟及美國的全年累計進出口分別下跌百分之四點九百分之七點一及百分之十一點六；對日本、南韓、台灣進出口則出現雙位數跌幅；對拉美、非洲、澳洲、印度及俄羅斯進出口則呈現正增長，尤其對俄羅斯增長最大，達到百分之廿六點三。

值得關注的是，電動汽車、鋰電池和太陽能電池等產品持續成為大陸出口的強效動能，「新三樣」產品出口首次突破人民幣「兆元」大關。

香港經濟日報引述分析指出，得益於年末旺季、全球科技景氣復甦，以及低基期等多重因素助推，大陸去年十二月進出口雙雙走升，出口增速優於預期，進口重回正增長，顯示大陸外貿恢復腳步漸穩。