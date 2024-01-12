領跑外貿出口 陸電動車等「新三樣」出口首破兆元大關

大陸海關總署12日發布2023年度「外貿成績單」，數據顯示，去年大陸進出口總值人民幣41.76兆元（約新台幣182.7兆元），年增0.2%，好於預期。值得關注的是，電動汽車、鋰電池和太陽能電池等產品持續成為出口的強效動能，「新三樣」產品出口首次突破「兆元」大關。

大陸國務院新聞辦公室12日就2023年全年進出口狀況舉行發表會。根據大陸海關總署數據，去年大陸進出口總值人民幣41.76兆元（人民幣，下同），年增0.2%。其中，進口17.99兆元，下降0.3%；出口23.77兆元，成長0.6%。

分地域看，去年大陸對共建「一帶一路」國家進出口19.47兆元，成長2.8%，佔進出口總值的46.6%，提升1.2個百分點。對拉丁美洲、非洲分別進出口3.44兆元和1.98兆元，分別成長6.8%和7.1%。第四季對歐盟、美國進出口回暖，全年分別進出口5.51兆元、4.67兆元，分別佔13.2%及11.2%。

此外，大陸自由貿易試驗區數量已擴大至22個，合計進出口7.67兆元，成長2.7%，佔進出口總值的18.4%；海南自由貿易港建設深入推進，年度進出口連續三年保持兩位數成長。初步統計，2023年跨境電商進出口2.38兆元，成長15.6%。

值得注意的是，出口方面，去年大陸出口機電產品13.92兆元，成長2.9%，占出口總值的58.6%。其中，電動汽車、鋰電池和太陽能電池等「新三樣」產品合計出口1.06兆元（約新台幣4.64兆元），首次突破「兆元」大關，成長29.9%。

另外，去年大陸有進出口紀錄的外貿經營主體首次突破60萬家。其中，民營企業55.6萬家，合計進出口22.36兆元，成長6.3%，佔進出口總值的53.5%，提升3.1個百分點，展現民營企業主力作用增強。

大陸海關總署副署長王令浚表示，總的來看，大陸去年頂住外部壓力、克服內部困難，全面深化改革開放，加大宏觀調控力度，經濟持續回升向好、高質量發展紮實推進，貨物貿易進出口好於預期、實現了促穩提質目標。

展望今年，王令浚認為，外部需求仍低迷，多個國際機構預測，今年世界經濟和貿易成長整體上不如疫情前；貿易保護主義、地緣政治衝突不斷加劇，「還有像最近的紅海航運通道受阻等不確定、難預料因素，都會對貿易活動形成干擾」。

但他表示，大陸經濟回升向好、長期向好的趨勢不僅沒有改變，而且支撐高品質發展的要素條件還在源源不絕，加上大陸外貿發展的「有利條件多於不利因素」，相信隨著政策效應逐步顯現及高水準開放穩步推進，外貿外資基本盤將持續鞏固，進出口穩步增長。