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陸解禁後 首批石斑魚運抵福建

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
首批大陸恢復進口的台灣石斑魚已經抵達福建。（圖／取自央視新聞）
首批大陸恢復進口的台灣石斑魚已經抵達福建。（圖／取自央視新聞）

台灣總統大選進入最後倒數，中國大陸先前宣布恢復台灣石斑魚輸陸，首批石斑魚昨天運抵福建東山港，並已辦結通關手續，這批鮮活石斑魚重量共計廿三點九六噸。

大陸在二○二二年六月十三日暫停台灣石斑魚輸入，理由是多次從台灣石斑魚檢出禁藥，直到去年十二月廿二日起恢復台灣石斑魚輸入。當時國台辦指出，一段時間以來，台灣石斑魚業者透過多種管道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全，期間國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導業者改善，大陸海關總署決定恢復台灣石斑魚輸入。

為了迎接石斑魚抵達福建，廈門海關設立「綠色通道」，提高活魚成活率。（圖／取自央視新聞）
為了迎接石斑魚抵達福建，廈門海關設立「綠色通道」，提高活魚成活率。（圖／取自央視新聞）

據央視報導，昨日經廈門海關檢驗檢疫合格，廿三點九六噸台灣鮮活石斑魚順利辦結通關手續，這是大陸海關總署去年十二月廿二日恢復台灣石斑魚輸入大陸後，首批輸入大陸的台灣鮮活石斑魚，顯示兩岸相關貿易正式重啟。

報導指出，為讓活魚順利通關，廈門海關及時將海關總署通知要求告知轄區相關企業，聯合地方商務部門召開企業座談，解讀海關監管政策，協調碼頭單位強化監管場地配套設施建設。

在了解兩岸供需意願後，廈門海關與口岸聯檢單位制定聯合登臨檢查計畫，依法依規實施檢驗檢疫、預防性消毒、貨物查驗等作業，並設立「綠色通道」，做到專人接單、即到即檢、船邊驗放、快速提離，切實提高活魚成活率。

目前人在福建的黃一成在接受當地媒體採訪時表示，台灣的石斑魚有百分之八十輸往大陸，能夠有機緣再重回大陸市場，「台灣的業界是非常、非常感動的。」尤其是正當石斑魚年產季到來，能夠獲得大陸市場的認可，台灣所帶來的產品也能讓大陸消費者買得安心、吃得安心。

海關 廈門 福建

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