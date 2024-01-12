新聞眼／缺外銷策略 靠補貼能撐多久？

中國大陸從二○二一年三月，陸續暫停我國部分農漁產品進口輸陸，儘管農業部祭出各項獎勵措施、運費補貼，多次宣稱我國農產品已持續進軍高消費國際市場，不過攤開每年的農貿統計來看，出口產值卻是連兩年都在衰退，除了大環境外，最大問題恐出在外銷策略不明。

包括喊了多年的農業冷鏈及物流體系未解，加工產業也欠缺多元產品研發，一味銷售台灣農產品，卻不知道對方要什麼，當無法做到品質品規一致、長期穩定供貨，加上又要克服長途運輸，當然外銷遇困境。

農業部多次稱已大幅降低對中國大陸市場依賴，只是因禁令未解，衰退並不讓人意外，但部分產品轉移到香港，也只是變身為轉口貿易再進入大陸。陸港加起來，就占我國農產品外銷的兩成，顯示即使中國大陸對台下的農產品禁令、以及未來可能停止的ＥＣＦＡ早收清單關稅減免，中國大陸仍是我國重要的農產品貿易市場。

為了轉移大陸市場，農業部用各項獎勵措施，運費補貼等，撐出美日外銷量，但運費漲、升息、幣值貶，消費力薄弱，面對大環境的不確定短期間無法舒緩，這些用力撐墊起來的市場，還能撐多久？

外銷農產品，若要用生鮮硬碰硬，從生產、管理、產銷、防檢疫、法規、驗證，國際談判上整合每個環節，恐怕都需要重新梳理；尤其要賣得更多、更遠，產品提升為重中之重，即便轉型加工品，也需要精準了解當地市場的需求。

以石斑魚來說，僅華人吃活魚，其他消費市場只接受冷凍魚片，但加工成本貴，缺工嚴重，每個市場所需要的規格也不盡相同，我國加工技術的提升，以及客製化的能力愈高，也才愈有機會打入其他的市場。

我國把農產品外銷的希望放在日本，日本農林水產品二○二一年出口已破一兆日圓，日本政府設定二○二五年農林水產品和食品出口總額要達二兆日圓、二○三○年達五兆日圓，反觀台灣農產品整體的銷售策略在哪裡？