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電池…美中角力新戰場
大陸電動車近年發展遍地開花，其中比亞迪去（2023）年第4季在純電車銷量首次超過美國知名電動車大廠特斯拉。對此，有專家認為，電動車很有可能將成為繼晶片之後，中美地緣政治的下一個新戰場，特別在電池領域。
大陸政府從2010年起實施一系列激勵和補貼政策，在2015年還啟動「中國製造2025」，目標取代美國主導的技術的開發和生產成為經濟大國，其中就包括新能源車。
對此，國際策略顧問公司歐布萊特石橋集團（Albright Stone Group）中國與科技政策專家崔歐洛稱，大陸比美國和歐洲都更早意識到新能源車的重要性。
此外，歐美國家除擔心自身市場競爭外，美國和歐洲對比亞迪的擔憂還有地緣政治。
法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛就預測，電動車可能成為繼半導體之後的美中下一個地緣政治戰場，尤其是在電池領域，提醒在觀察比亞迪銷售的突飛猛進之外，更應擔心背後中國政府產業政策及其野心。
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