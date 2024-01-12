陸新能源車今年拚賣1,150萬輛

中國汽車工業協會（中汽協）昨（11）日發布最新數據顯示，去（2023）年大陸汽車產銷分別完成3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，年增率分別為11.6%和12%，雙雙創下歷史新高。中汽協預測，今（2024）年大陸汽車總銷量將超過3,100萬輛，年增率超過3%。其中新能源車銷售量預估達1,150萬輛，較去年949.5萬輛增長10.5%。

數據顯示，去年大陸汽車出口達491萬輛，年增率達57.9%，擠下日本，成為全球第一汽車出口國。

中汽協提到，出口已成為拉動大陸汽車產銷售成長的重要力量，去年出口對汽車總銷售成長的貢獻率達55.7%。而去年，大陸整車出口前十企業中，比亞迪出口25.2萬輛，較上年增加3.3倍，奇瑞出口92.5萬輛，較上年成長1倍；長城汽車出口31.6萬輛，年增82.5%。

對此，中汽協副總工程師許海峰強調，貿易出口僅是汽車出口的小分支之一，真正的出口應該是在海外生產、製造、銷售。他並指，去年大陸汽車出口擁有特殊的「機會市場」，即是俄羅斯這一「機會市場」。俄羅斯市場去年為大陸汽車出口帶來約80萬輛增量，但這在今年很可能不會存在，且加上歐盟對大陸的反補貼調查等措施影響。

另外，值得關注的是，中汽協數據還顯示，去年大陸新能源車銷量排前十位的企業集團銷量合計824.1萬輛，年增47.7%，占新能源汽車總銷量的86.8%，前十大新能源車市占率高於前年5.8個百分點，顯示產業發展更加集中化。

據了解，大陸新能源車的產銷已連續九年位居全球第一。去年大陸新能源汽車產銷分別為958.7萬輛和949.5萬輛，年增率則為35.8%和37.9%，滲透率則達31.6%，年增5.9個百分點。

展望2024，中汽協預估，大陸汽車總銷量將在今年超過3,100萬輛，年增3%以上。其中乘用車銷量2,680萬輛，年增3%；商用車銷量420萬輛，年增4%；新能源汽車估銷售量達1,150萬輛，年增10.5%；出口達550萬輛，年增12％左右。