京東結盟華為鴻蒙系統

華為和京東兩大巨頭宣布，共同開發鴻蒙系統的京東App，並導入華為的AI功能，讓消費者有更快及更聰明的購物體驗。市調機構預估，在大陸業者的力挺下，鴻蒙作業系統在大陸市占率今年可望超過蘋果的iOS作業系統。

中國商報報導，研調機構Counterpoint資料顯示，截至2023年第3季末，鴻蒙作業系統（HarmonyOS）在中國智慧手機作業系統的市場占有率已經提升至13%，接近蘋果iOS的14%。而TechInsights預估，2024年HarmonyOS有望取代蘋果iOS成為中國市場上第二大智慧手機作業系統。

鴻蒙原生版京東App具有一次開發、多端部署的能力，可以大幅降低京東鴻蒙原生應用開發的成本和工作量，實現在手機、平板、智慧電視、車機等多種鴻蒙生態終端上的創新升級。

京東集團首席執行官許冉在簽約儀式上表示，京東與華為在消費人群上匹配度高，基於HarmonyOS的創新能力，將為消費者帶來全新的全場景購物體驗，雙方將通過共建AI能力，實現消費者體驗上的革新。

華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東指出，將與京東在商業模式和鴻蒙生態上進一步深度合作共贏。通過共建原生鴻蒙生態、共築AI能力打造差異化競爭優勢，創造更多讓消費者驚喜的爆發力創新產品，構建一個前所未有、創新的全場景生態。

京東表示，多年來，京東依託強大的供應鏈優勢，不斷助力華為手機、筆電、平板、耳機等3C數位新品首發，實現新品即爆品，並為消費者帶來一站式購新服務。不論是「遙遙領先」的華為Mate 60系列，還是華為Mate X5折疊屏，京東均攜手華為第一時間首發、首銷，為消費者送達新品。

京東強調，擁有近6億活躍用戶，可以及時將這些用戶需求共享給華為等合作夥伴，一起推出更好的產品與服務。例如在華為P60新品發布期間，針對用戶希望更快到手新品的需求，京東攜手華為打造「先人一步」計畫，通過抽取限量優先必購權的方式，讓使用者更早到手熱門新機。