香港商辦空置率 20年最高

滙豐研究發表報告，香港寫字樓（商辦）空置率升至12.9%，為近20年最高，甚至高於2003年SARS疫情爆發時，但仍低於全球水平16%。滙豐研究認為，在供應上升下，預期香港寫字樓租金面臨下跌壓力，將下跌5%至7%。

美國商業不動產服務公司世邦魏理仕此前指出，香港商辦高空置率下，去（2023）年第4季甲級寫字樓（A級商辦）租金與前季相比跌2.3%，全年跌6%，預計今（2024）年再跌5%至10%。

滙豐研究表示，香港商辦受到三重打擊，包括混合工作模式讓更多人在家工作、利率上升及商辦供應嚴重過剩。滙豐研究認為，未來12個月香港商辦市場表現仍會遜於其他亞洲市場。

滙豐研究提到，目前新的商辦正積極吸引新的主要租戶，而唯一的增長動力是來自大陸的企業，占總辦公室租賃率已由2022年的6%升至22%。若要看好香港的商辦需求上升，需要看到更多企業赴港設立辦公室、更多的IPO、強勁的經濟增長。

香港電台報導，世邦魏理仕指出，2023年底香港空置面積升至1,430萬平方英呎創新高，整體空置率過去12個月內增加1.1個百分點，升至16.4%創新高。

台籍房地產專家、前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所長蔡為民認為，身為國際金融中心的香港，已沒有境外的特色，跟上海的同質化也越來越接近，加上有一部分土地是跟深圳連接在一起，「既然已經沒有價值了，又沒有特殊性，憑什麼還能擁有這麼高的房價。」