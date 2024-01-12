民企座談 反應景氣回升

據大陸國家發改委10日消息，發改委主任鄭栅潔9日主持召開民營企業家座談會，與智昌集團、物美集團、新華錦集團、科達自控、鈺鑫集團等民營企業負責人座談交流。他在會上表示，做好促進民營經濟發展政策的一致性評估。

中新社報導，與民營企業座談，正成為發改委的常態化安排。2023年7月以來，其召開多場民營企業家座談會，邀請的企業來自設備製造、鋼鐵冶煉、紡織服裝、食品加工、新能源、郵政快遞、互聯網信息、餐飲等多個行業，兼顧了大、中、小型不同規模，覆蓋了東、中、西部不同地區，盡可能聽取來自各方面的真實情況。

此次參會的5位民營企業家詳細介紹了企業生產經營情況、行業發展現狀及存在的困難問題，並提出了具體意見建議。同時，企業家們紛紛表示，當前大陸經濟正在回升向好，市場需求和預期不斷改善，企業對2024年的發展前景充滿信心。

鄭栅潔表示，企業對經濟冷暖的感受和判斷是當局分析研判經濟形勢、研究制定政策舉措、開展宏觀調控的重要參考。下一步，發改委將認真梳理參會企業家們的意見建議，建立好跨地區跨部門協調解決問題的機制，，會同有關部門加大依法保護民營企業產權和企業家權益力度；發揮好各級發展改革部門與民營企業常態化溝通交流和解決問題機制作用，持續解決民營企業具體訴求；梳理已推出政策並加強政策執行落實，做好促進民營經濟發展政策的一致性評估；與有關單位一道，積極開展對青年企業家的系統性培訓，更好傳承弘揚優秀企業家精神。