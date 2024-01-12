精緻養寵 產業規模有望達8千億

隨著當下年輕人養寵理念升級，近年來，上門洗寵、雲養寵物、寵物殯葬等服務在廣西南寧湧現。

中新社報導，門鈴聲響，身著藍背心，攜帶大量洗護用品的寵物洗護師步入顧客家中，為萌寵做SPA。這項服務來自於南寧某寵物洗護店。店主班富穩是00後，他發現不少人有居家洗寵需求，便在去年踏入寵物行業，通過組建團隊，運用社交媒體平台引流攬客，目前月營業額保持在7萬元至8萬元（人民幣，下同）。

班富穩對該項服務充滿信心，他表示，上門洗護的方式能減少寵物交叉感染，降低患病風險，同時洗護過程透明，讓養寵人省心放心。

同為寵物行業創業者的甘兆運，則關注到智能化養寵的潛力，其依託智能攝影機、自助餵食機等設備，搭建智慧寵物生活社區，利用短片運營萌寵IP帶貨，幫客戶線上篩選寵糧及寵物用品，提供一站式育寵參考。甘兆運認為，養寵人普遍圖省事，智能化寵物服務是趨勢。

「我每年會在寵物餵養，洗護、美容上花費上萬元」，資深養寵人陸新妃表示，育兒式養寵讓她有獲得感，能有效排解職場壓力。

據艾媒諮詢（iiMedia Research）數據顯示，預計2025年大陸寵物經濟產業規模有望達到8114億元。寵物行業潛力十足，但行業內卷持續，細分市場可謂有喜有憂。為近百隻寵物料理過身後事的南寧寵物殯葬師熊立雲稱，寵物殯葬業處於行業末端，存在消費低頻的情況。對此，熊立雲在服務過程中，推出逝寵告別儀式，提升飼主殯葬意識。

《2023-2024年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，90後、80後是養寵主力軍，年輕飼主占比攀升。廣西社會科學院社會學研究所所長姚華認為，寵物行業中，青年創業者更有優勢，他們對於時尚和情感寄託等因素更敏感。

姚華表示，隨著養寵人對寵物投入更多的時間和金錢，寵物市場需求不斷擴大，新奇、個性化的服務將成為行業機遇。