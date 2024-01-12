陸汽車業界 建議抱團出海設廠

中新社旗下《中國新聞周刊》最新一期刊文指出，2023年中國大陸汽車出口量躍居世界首位，如何走好國際化發展道路受到關注。有業界人士建議大陸汽車業抱團出海、共享海外資源；也有業界人士建議「銷地產」，實現在海外設廠、生產、銷售。

中新社報導，大陸全國乘用車市場信息聯席會9日發布數據，2023年12月乘用車出口38.5萬輛（含整車與CKD即全散件組裝），儘管商用車去年12月的出口數據截至發稿尚未發布，但在此前去年11個月476.2萬輛的基礎上，全年出口量無疑已經超過500萬輛。

而根據日本汽車工業會公布的出口數據，日本2023年全年出口量預計在430萬輛左右。中國汽車出口量將超越日本，成為世界第一大汽車出口國。

近年來，大陸汽車品牌質、量齊升，汽車出口呈現跳躍式上升。但同時，大陸汽車業走出國門後，也出現了水土不服，加之大陸汽車的快速崛起在一定程度上刺激了歐美傳統汽車強國的神經，難免遭遇壁壘和阻礙。如何更好地融入當地、走好國際化發展道路，成為擺在出海經驗有限的大陸汽車業面前的重要課題。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，大陸汽車的國際化發展可參考德國和日本，在當地建廠、生產、銷售。未來，「銷地產」會是主要模式，就像大眾和本田在大陸建廠、生產、銷售一樣。

中國電動汽車百人會副秘書長師建華認為，現在大陸汽車缺乏抱團出海、共享海外資源和協同出海、共同支撐走出去的精神，可參考此前日本和南韓的出口經驗。日韓汽車出口到全球，是財團、後勤、金融一起支撐著出海，不是企業一個在做，不是一個人在戰鬥。

奇瑞汽車股份有限公司副總經理、奇瑞汽車營銷公司總經理李學用說，應理性看待國際市場，以真正的產品品質、用戶價值為導向進行良性競爭，這樣才能夠真正形成健康的、具備良好形象的中國大陸汽車口碑。

中汽中心資深首席專家、中國汽車戰略與政策研究中心總工程師吳松泉認為，雖然中國大陸汽車出口總量龐大，但在大部分單一市場的份額相對較小。中國大陸汽車品牌眾多，與歐美日韓等跨國品牌相比，還沒有取得相同的地位。