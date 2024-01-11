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陸推美麗中國建設 2027年電動車在新增汽車佔比達45%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院推出《關於全面推進美麗中國建設的意見》，其中提及到2027年，新增汽車中電動車佔比力爭達到45%。新華社
大陸國務院推出《關於全面推進美麗中國建設的意見》，其中提及到2027年，新增汽車中電動車佔比力爭達到45%。新華社

中共中央、國務院11日推出《關於全面推進美麗中國建設的意見》，具體規範生態環境保護目標，其中提及到2027年，新增汽車中電動車佔比力爭達到45%，老舊內燃機車基本淘汰；並研究制定下一階段機動車排放標準，開展新階段油品質量標準研究等。

意見表示，到2035年，廣泛形成綠色生產生活方式；到本世紀中葉，生態環境治理體系和治理能力現代化全面實現，美麗中國全面建成。

在能源發展上，意見指出要堅持「先立後破」，加快規劃建設新型能源體系，確保能源安全。重點控制煤炭等化石能源消費，加強煤炭清潔高效利用，大力發展非化石能源，加快構建新型電力系統。到2035年，非化石能源佔能源消費總量比重進一步提高。

到2027年，全國細顆粒物平均濃度下降到每立方公尺28微克以下，各地級及以上城市力爭達標；到2035年，全國細顆粒物濃度下降到每立方公尺25微克以下，實現「空氣常新、藍天常在」。

在水治理方面，到2027年中國地表水水質、近岸海域水質優良比例分別達到90%、83%左右，美麗河湖、美麗海灣建成率達到40%左右。

在國土規劃方面，意見提到，堅守生態保護紅線，強化執法監管和保護修復，使全國生態保護紅線面積保持在315萬平方公里以上。堅決守住18億畝耕地紅線，確保可以長期穩定利用的耕地不再減少。到2035年，大陸自然岸線保有率不低於35%，生態保護紅線生態功能不降低、性質不改變；

而到2027年，受污染耕地安全利用率達到94%以上，建設用地安全利用得到有效保障；到2035年，地下水國控點位Ⅰ－Ⅳ類水比例達到80%以上，土壤環境風險得到全面管控。

在廢物處理上，到2027年，「無廢城市」建設比例達到60%，固體廢物產生強度明顯下降；到2035年，「無廢城市」建設實現全覆蓋。

而意見也表示要研究建立「美麗中國建設成效考核指標體系」，考核結果作為各級領導團隊和有關領導幹部綜合考核評價、獎懲任免的重要參考。

習近平上任以來，生態文明建設為大陸重點政策之一：2012年生態文明納入中國特色社會主義布局；2017年明確建設美麗中國總體要求；2018年習近平在全國生態環境保護大會上正式提出生態文明思想；2022年二十大確立人與自然和諧共生是中國式現代化本質要求之一。

化石 水質 習近平 地下水

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