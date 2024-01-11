大學畢業生直接就業不到兩成

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
上海復旦大學發出《復旦大學2022-2023學年本科教學品質報告》指出，選擇繼續深造的學生占比則占畢業生總數的70.61%，而直接直接就業人數不到畢業生的兩成。（網路照片）
上海復旦大學發出《復旦大學2022-2023學年本科教學品質報告》指出，選擇繼續深造的學生占比則占畢業生總數的70.61%，而直接直接就業人數不到畢業生的兩成。（網路照片）

大陸大學畢業生就業難度高，上海復旦大學近期公布最新數據顯示，該校大學畢業生直接就業人數占比為18.07%，不到畢業生的兩成，選擇繼續深造的學生占比則占畢業生總數的70.61%。

據封面新聞報導，上海復旦大學發布《復旦大學2022-2023學年本科教學品質報告》顯示，該校2023年應屆大學畢業生最主要的去向是繼續升學，升學人數達2,278人，其中，出國（境）留學人數為564人，留在大陸內升學的為1,714人。而在2023年應屆大學畢業生中，選擇直接就業的人數為583人，占比僅18.07%。

值得注意的是，隨著去年大陸迎來最大大學生畢業潮，境內青年的就業市場愈發嚴峻。大陸宣布16至24歲青年失業率，從3月的19.7%一路走升至6月的21.3%，創下自2018年以來的最高值。直至8月中旬，大陸國家統計局突然表示，即月起暫停發布青年失業率，並稱主要因勞動力調查統計需進一步健全優化。

此前，北京大學副教授張丹丹曾發文指出，2022年底的疫情對蘇州、昆山等地的製造業帶來了嚴重打擊，直到2023年3月疫情過去以後，就業人數也只恢復到疫情前的三分之二。對此，她進一步推算，若將1,600萬「躺平」、「啃老」不工作的年輕人也計算進去，大陸去年3月青年實際失業率可能最高達到46.5%。

彭博去年7月報導，大陸知名經濟學家劉元春曾示警，大陸青年失業問題可能會持續十年，短期內會不斷加劇。若大陸當局處理不當，將會引發經濟領域外的其他社會議題，甚至成為政治議題導火線。「青年失業問題不單是周期性問題，而是系統性問題、趨勢性問題。」

青年 失業 疫情

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