小摩：中植系不會爆系統性風險

大陸大型資產管理公司「中植系」旗下財富公司繼去年頻暴雷後，先是宣布確認已資不抵債，隨後本月聲請破產，讓不少人憂心系統性風險將觸發。不過，摩根大通近日發出報告指，中植集團聲請破產屬意料之內，不認為事件會引發生系統性風險。

不過，摩根大通指出，中植消息或會抑制投資者情緒，銀行手續費收入帶來壓力；不排除近期會有更多信託違約或獨立財富管理公司破產。

摩根大通表示，部分銀行可能是中植的債權人，但相信大部分損失可能由高淨值個人和企業投資人吸收。該行認為，主要由於該公司欠債約人民幣2,600億元，僅占大陸信貸總額的0.1%，相信債權人（包括銀行）及投資者可承擔損失；信託占開發商融資的5%，因此即使信託違約升溫，對開發商整體流動性的影響為負面，但並非有危害性。

該行稱，中植事件對大陸地方政府融資平台的溢出風險比預期要低。即使信託違約消息增加，但政府融資平台債券信用利差因地方政府再融資債券發行提速等顯著下降，表明市場並不關心信託違約的溢出風險。

該行表示，中植事件將抑制大陸投資情緒，並影響銀行手續費收入，但長遠而言，或對導致企業投資者和高淨值個人投資者將資金從影子銀行產品，重新配置到高股息率的大陸國企（建行、工行、農行等）股份。

去年11月，中植集團旗下財富公司在爆出逾期兌付之後，該集團去年11月22日宣布「暴雷」向投資者發出《致歉信》坦言「已資不抵債」。隨後，該公司被警方在去年11月26日通報涉嫌違法犯罪並立案偵查，又於本月5日遭北京市第一中級人民法院通報，債務人中植企業集團有限公司以不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務，且明顯缺乏清償能力為由，向法院聲請破產清算。