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華爾街：A股最壞時刻已過

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華爾街投行高盛、瑞銀看好2024年陸股前景，認為大陸A股最壞時間已過。（本報系資料庫）
華爾街投行高盛、瑞銀看好2024年陸股前景，認為大陸A股最壞時間已過。（本報系資料庫）

陸股市在2023年讓許多投資人大失所望，不過華爾街投行高盛、瑞銀仍堅定地看好陸股，認為大陸A股最壞時間已過，企業獲利已開始反彈、政策持續發力，投資人信心將改善。

華爾街見聞報導，高盛首席中國股票策略師劉勁津在最新報告中表示，預計MSCI中國指數和滬深300指數2024年的回報率分別為17%和19%，因企業盈利將增長約10%，且大陸政策若能有效落實，將有利於國內股市表現。

劉勁津建議維持高配A股，因為對地緣政治和流動性因素敏感度較低，且受益於大陸政策助力和長期成長目標。

看好大陸股市的華爾街機構不只高盛一家。瑞銀中國股票策略分析師孟磊近期指出，A股最壞時間已過，企業獲利已開始反彈、政策持續發力，投資人信心將改善。

瑞銀全球投資銀行大中華區研究部總監連沛堃也指出，預測MSCI中國指數今年有15%上漲空間，其中10%由獲利成長推動，5%由估值推升。

不過，摩根大通（小摩）資產與財富管理市場及投資策略部主席岑博智（Michael Cembalest）發布2024年展望報告表示，大陸股市已跌入價值陷阱（value trap）。

所謂價值陷阱，是指投資人以為買到了便宜的股票，實際上卻錯估了股票的內在價值，結果股票的價格持續下跌，一直沒有回歸到投資人認為該有的價值。

岑博智表示，自大陸2001年加入世界貿易組織（WTO）後，股市的驚人表現已成為遙遠的記憶，大陸股市的本益比一直低於美國，而且大多數時候甚至也低於歐洲，結果就是大陸股市表現欠佳。

報告指出，從2019年1月1日至2023年年底，美國股市大漲107%、歐洲股市大漲58%、大陸股市下跌17%。美中在2022年12月達成協議，允許美國證券交易委會（SEC）查閱大陸企業財務審計報表的協議，以及在取消疫情防控措施重啟經濟後，也沒有像先前預測那樣改善投資人信心。

岑博智指出：「近年來，大陸已跌入最後的價值陷阱，根據經驗，大多數跌入價值陷阱的市場終將走到盡頭。」

陸股 投資人 美國

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