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陸出口可望連二月成長

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

隨著全球貿易回暖，據路透最新調查顯示，大陸出口可能在去年12月連續第二個月加速成長。調查指出，這或許進一步表示，由於電子業好轉，以及2024年借貸成本下降（降息）的預期，全球貿易已經開始復甦。

路透指出，接受該項調查的32名經濟學家所預測出的中位數，在結束了連續七個月的低迷走勢後，大陸出口貨運量預計在去年12月年增1.7%。

而去年11月，大陸的出口金額按照美元計算年增率則為0.5%，結束此前半年負增長。

路透調查的中位數預測顯示，去年12月大陸貿易順差將增加，預期其貿易順差將達到748億美元。

調查提到，由於美國、歐洲和其他主要消費市場的利率上升抑制需求，使2023年全球貿易放緩。但大陸、南韓（去年12月出口連續三個月成長）、德國（去年11月出口數據月增3.7%）的出口數據皆有改善，這顯示全球貿易的情況正在慢慢好轉。

路透引述經經濟學人智庫資深分析師Xu Tianchen表示，有更多證據顯示，全球電子產業的周期性好轉正推動全球貿易的觸底反彈，「這讓我們對2024年的貿易前景感到更加樂觀。」而瑞銀首席大陸經濟學家汪濤亦稱，鑑於全球科技產品周期已見底反彈，預計2024年大陸的出口有望改善。

大陸海關總署預定12日發布去年12月進出口貿易帳，按美元計，機構預計12月進出口增長2%左右，也是自11月持平之後，進出口年增率再度轉正。

大陸去年11月進出口總額為5,154.7億美元，與前年同期持平，但出口2,919.3億美元，年增0.5%，由黑翻紅。

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