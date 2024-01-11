近17年首見 陸將不再是美最大進口國

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
2023年美國從大陸的進口額估計全年下滑兩成左右，很有可能被墨西哥超過。(中通社)
2023年美國從大陸的進口額估計全年下滑兩成左右，很有可能被墨西哥超過。(中通社)

美國將採購地由大陸改為其他友好國家的動向明顯，2023年1至11月，美國從大陸的進口額年減20%以上，估計全年也在兩成左右。若按2023年全年度數據計算，很有可能被墨西哥超過，這將是近17年來，大陸首次從美國第一大進口國位置上跌落。

日經新聞報導，這是根據美國商務部的貿易統計數據計算出來的結果。大陸將自2006年以來，首次在年度占比中跌至第二位。2023年1至11月，大陸在美國進口總體中的占比為13.9%，降至2004年以來的最低水準。美國從大陸進口曾在2017年前後達到高峰，這一比率超過21%，與其他國家拉開很大差距。

2023年，美國從墨西哥進口額將刷新歷史新高。墨西哥對美國出口的占比自2000年以來將首次成為第一位。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）地緣經濟中心副主任葛蘭姆（Niels Graham ）指出：「雖然規模不大，但中國廠商在墨西哥的工廠進行最終生產，試圖出口到美國的例子是存在的」。

至於高度依賴從大陸進口的電子產品，也正向其他國家擴大轉移。智慧型手機方面，2023年1至11月，美國從大陸進口年減一成，自印度進口擴大五倍。筆記型電腦方面，美國從大陸進口減少三成，越南增加四倍。自東南亞採購規模雖然還很小，但正在迅速增加。

在地緣政治學風險背景下，全球企業也紛紛採取避免過度依賴大陸的「中國＋1」戰略。葛蘭姆預測影響將長期持續，指出「中國＋1完全影響美國的進口統計要用幾年時間」。

然而，降低對大陸的依賴並不容易。隨著美國國內電動車的普及，生產不可或缺的鋰離子電池的進口猛增，進口依賴度達到七成。雖然智慧型手機和遊戲機相關進口趨於減少，但依然占七至八成。

美國 墨西哥

延伸閱讀

美國國防部長奧斯汀住院、動手術未通報 被指玩忽職守

影／走向國際還是走回大陸？ 吳音寧：選舉結果決定台灣未來

投書指陸威脅真實存在 美國議員籲加強對台灣交流

鴻海斥資1000萬美元增資墨西哥子公司 擴充產能

相關新聞

國鐵投產新線1千公里 遠遜去年

大陸「中國國家鐵路集團有限公司」9日在北京召開工作會議。據國鐵集團昨發布，會議提出，2024年鐵路工作的主要目標是：鐵路...

近17年首見 陸將不再是美最大進口國

美國將採購地由大陸改為其他友好國家的動向明顯，2023年1至11月，美國從大陸的進口額年減20%以上，估計全年也在兩成左...

華爾街：A股最壞時刻已過

大陸股市在2023年讓許多投資人大失所望，不過華爾街投行高盛、瑞銀仍堅定地看好陸股，認為大陸A股最壞時間已過，企業獲利已...

負極材料產量 提升至97%

大陸專業機構鑫欏資訊統計指出，大陸電池負極材料產量占比進一步提升至97.3%，大陸出貨量占比也高達95%。這意味大陸依然...

大學畢業生直接就業不到兩成

大陸大學畢業生就業難度高，上海復旦大學近期公布最新數據顯示，該校大學畢業生直接就業人數占比為18.07%，不到畢業生的兩...

工信部挺AI機器人產業

大陸官媒《人民日報》昨（10）日刊出大陸工信部部長金壯龍訪談文章指出，將積極培育新興產業和未來產業；推動人工智慧（AI）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。