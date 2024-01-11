聯想AI PC 最快下半年上市

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

聯想集團昨（10）日在美國CES展發表十餘款AI PC，包括賦能創作過程的Yoga Pro 9；一台可以無縫切換Windows系統筆記型電腦和Android系統平板電腦兩種模式的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid和商務AI PC ThinkPad X1 Carbon AI、新一代超小型ThinkCentre neo Ultra等，最快今年下半年推出上市。

一財網報導，這些AI PC不僅具備高效的運算力，還透過結合大模型，實現通用場景下的個性化服務以及即時可靠的服務回應，同時保證資料和隱私安全。

AI NOW功能中，用戶只要向AI輸入提示詞內容，系統就能快速回答相應問題。例如讓AI整理拉斯維加斯一日遊攻略，很快AI就給出詳細攻略和景點推薦，或一句話描述讓AI生成你需要的圖片及整理電腦文檔內容等。

作為生產力工具，AI PC會給人們的工作效率帶來哪些改變？聯想集團董事長楊元慶舉例，如果將來沒有AI幫助，可能你的寫稿效率就比同行要低，現階段AI PC，更像是用戶的AI助理，長遠看，則是使用者的數位延伸、數位鏡像。

使用者

延伸閱讀

聯想集團發表10幾款AI PC 楊元慶透露下半年上市

三星於拉斯維加斯Sphere巨型球體螢幕大秀行動AI可能性

國科會計畫4年砸95億 盼提升國內高齡科技產值至3千億

「專精特新」中小企業 北京力爭今年破萬家

相關新聞

國鐵投產新線1千公里 遠遜去年

大陸「中國國家鐵路集團有限公司」9日在北京召開工作會議。據國鐵集團昨發布，會議提出，2024年鐵路工作的主要目標是：鐵路...

近17年首見 陸將不再是美最大進口國

美國將採購地由大陸改為其他友好國家的動向明顯，2023年1至11月，美國從大陸的進口額年減20%以上，估計全年也在兩成左...

華爾街：A股最壞時刻已過

大陸股市在2023年讓許多投資人大失所望，不過華爾街投行高盛、瑞銀仍堅定地看好陸股，認為大陸A股最壞時間已過，企業獲利已...

負極材料產量 提升至97%

大陸專業機構鑫欏資訊統計指出，大陸電池負極材料產量占比進一步提升至97.3%，大陸出貨量占比也高達95%。這意味大陸依然...

工信部挺AI機器人產業

大陸官媒《人民日報》昨（10）日刊出大陸工信部部長金壯龍訪談文章指出，將積極培育新興產業和未來產業；推動人工智慧（AI）...

小摩：中植系不會爆系統性風險

大陸大型資產管理公司「中植系」旗下財富公司繼去年頻暴雷後，先是宣布確認已資不抵債，隨後本月聲請破產，讓不少人憂心系統性風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。