電動車品牌 搶車市41%利潤

投行瑞銀預計，2024年大陸電動車自主品牌將拿下大陸汽車市場41%的利潤池（在產業價值鏈中任何環節的利潤總和），較2022年增長24個百分點。分析認為，利潤占比增長主要來自主品牌銷量增長和產品平均售價的提升。而大陸消費者購買的車型正變得更貴、更大也更加智慧化。

瑞銀預計，2024年大陸汽車自主品牌市占或將達到60%。大陸乘用車市場聯席會數據顯示，2023年大陸自主品牌在大陸新能源車市累計市占達到52%。

界面新聞報導，瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，大陸自主品牌正向高端化發展，平均售價穩步提升，但合資品牌卻出現價格下探。大陸品牌高端化不僅是依靠單一品牌實現，而是大陸品牌在高端化突破上產生協同效應，共同打造出大陸智慧電動車高端形象。

鞏旻指出，大陸自主品牌成本優勢源自技術領先和更高的零組件集成度。例如，電子電氣架構高度集成性可讓汽車公司使用更少的電子控制單元零組件和線纜。

報導引述數據顯示，2024年大陸自主品牌全行業收入將有30%增長，關鍵在於國內外銷量突破、自主品牌對合資品牌市占侵蝕，及自主品牌高端化帶來的收入結構改善和平均單價的提升。

大陸車市競爭激烈，合資車企陸續傳出退市與裁員。2023年以來，有廣汽三菱宣布停產、廣汽豐田宣布裁員，北京現代也關閉2廠。