負極材料產量 提升至97%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸電池負極材料產量占比提升至97.3%，依然掌握動力電池的主要材料。（路透）
大陸電池負極材料產量占比提升至97.3%，依然掌握動力電池的主要材料。（路透）

大陸專業機構鑫欏資訊統計指出，大陸電池負極材料產量占比進一步提升至97.3%，大陸出貨量占比也高達95%。這意味大陸依然掌握動力電池的主要材料，且市占仍在持續增長。但分析認為，2024年電池負極材料將面臨價格下行、出清的挑戰。

動力電池技術有正極材料與負極材料，正極材料在發展上，以高能量材料為主要應用以及改善目前所使用的正極材料以提高能量密度為目標；負極材料技術發展則著重在電容量的提高。

統計指出，2023年全球負極材料產量176.21萬噸，年增20%。就行業格局來看， 2023年大陸企業貝特瑞、上海杉杉、江西紫宸企業表現依然受到矚目，貝特瑞負極材料全球市占率約22%，連續11年全球總量第一。整體格局變化不大。

鑫欏資訊分析2023年鋰電負極材料總結：一是負極材料價格全年跌幅20%~30%；二是矽基負極材料需求未達預期，主要還在於46系列大圓柱推動節奏較慢。三是鈉電市場發展不及預期；四是負極材料廠商因諸多因素影響使出海步伐緩慢。

機構指出，「2023年鋰電負極材料市場量增價減，供給側寬裕成為行業共識，喜憂參半。2024年，鋰電負極材料企業仍面臨諸多挑戰和機會。」

該機構也認為，由於負極行業格局相比其他材料而言仍較為分散，在當前下行周期中，建構優質客戶結構顯得特別重要。

新進入企業仍有殺出一條血路的機會。預計2024年全球負極材料產量有望達210萬噸左右。

材料 格局

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