大陸動力電池 躍全球主力

韓國知名研究機構SNE Research近期公布全球動力電池市場最新統計資料顯示，去（2023）年1～11月，全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為624.4GWh（百萬度），比2022年同期增長41.8%。

裝車量前十大企業便有六家大陸電池企業，且合計市占率高達63.7%，較前10月整體市占小幅增加0.4個百分點。顯示陸企仍是全球動力電池生產主力。

從2023年1~11月全球動力電池裝車量前十名企業來看，前十名分別為：寧德時代、比亞迪、LG Energy Solution（韓）、松下（日）、SK on（韓）、中創新航、三星SDI（韓）、國軒高科、億緯鋰能與孚能科技。其中大陸企業依然占據六席，而孚能科技取代了欣旺達入榜。

上述企業中，與2022年同期相比，寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能市占率有所增加；LG新能源、孚能科技市場份額與2022年同期持平，剩餘四家日本松下、韓國企業SK on、三星SDI、國軒高科的市占率則下滑。

報告指出，寧德時代電池裝車量年增48.3% ，持續穩坐全球第一，也是全球供應商中唯一市占35%以上的企業。主因在於以特斯拉為代表的整車廠決定擴大磷酸鐵鋰電池比例，這使其在大陸以外海外市場電池裝車量年增長近兩倍。

另一方面，寧德時代電池廣泛應用於多種車型，比如廣汽集團Aion Y、吉利ZEEKR 001、特斯拉Model 3/Y、BMWiX、梅賽德斯EQS等全球主要車廠生產車輛。也由於電池廣泛應用於多種車型，寧德時代預計將持續保持高成長。

排名居次的比亞迪則透過內部電池供應和汽車製造等垂直供應鏈管理整合，以價格競爭力而聞名。但市占率與寧德時代正在拉大，落後21.7個百分點。

SNE Research指出，在全球電動車需求放緩、不確定性較高的情況下，特斯拉、福特、通用等整車廠商正在擴大成本較低的磷酸鐵鋰電池搭載比重。

SNE Research在去年初曾預測，去年全球動力電池裝車將達到749GWh，但12月數據尚未出爐，距離目標實現還有124.6GWh。若按照2022年的基數517.9GWh計算，要達到目標，需要2023年全年增速超過44.6%。