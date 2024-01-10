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陸工信部：積極研發AI、人形機器人、元宇宙等新科技

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸近年積極發展人形機器人，並認為該產品有望成為電動車之後的顛覆性產品。圖為本月初在北京舉行的2023年中國國際服務貿易交易會上展示的一款人形智能服務機器人。新華社
大陸近年積極發展人形機器人，並認為該產品有望成為電動車之後的顛覆性產品。圖為本月初在北京舉行的2023年中國國際服務貿易交易會上展示的一款人形智能服務機器人。新華社

人民日報10日刊出大陸工信部部長金壯龍訪問指出，將積極培育新興產業和未來產業；推動人工智慧（AI）、人形機器人、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子訊息、深海空天開發等前沿技術研發和應用推廣，構築未來發展新優勢。

金壯龍指出，目前大陸戰略性新興產業佔國內生產毛額（GDP）比重約13%，當局要統籌技術創新、規模化發展和應用場景建設，積極發展新質生產力，努力搶佔全球產業競爭制高點。

金壯龍稱，要培育更多新支柱新賽道。用好大陸國內大市場和豐富應用場景，發展壯大新能源、新材料、智慧網聯汽車等新興產業，推進北斗在通信領域、大眾消費領域規模應用，積極培育生物製造、商業航天、低空經濟等新的增長點。

此外，他也提及要加快推進AI賦能新型工業化，完善5G、算力、工業互聯網等數位基礎設施和服務體系，加快建設5G工廠。深入實施中小企業數位化賦能專項行動，切實解決中小企業「不願轉、不敢轉、不會轉」等問題。

金壯龍也表示，當前大陸軌道交通裝備、船舶與海洋工程裝備、電動車、太陽能、通信設備、動力電池、稀土等產業處於並跑乃至領跑位置，這是大陸製造業向全球價值鏈中高端邁進的重要標誌，必須鞏固與發揮相關優勢。特別是促進稀土在航空航天、電子訊息、新能源等領域高端應用。

作為推動新型工業化的產業科技創新上，金壯龍提出五點具體行動：一是在質量與標準引導下，提升製造業重點產業鏈高質量發展；二是強化企業科技創新主體地位；三是在重點領域再新建5—10家國家製造業創新中心；四是實施製造業卓越質量工程和新產業標準化領航工程；五是更好發揮國家自主創新示範區等各類園區作用。

金壯龍表示要加快建設世界一流企業，促進民營經濟做大做優做強、促進中小企業專精特新發展與促進大中小企業融通發展等。

值得注意的是，大陸工信部在去年10月印發《人形機器人創新發展指導意見》，將人形機器人定位為「集成人工智慧、高端製造、新材料等先進技術，有望成為繼計算機、智慧手機、新能源汽車後的顛覆性產品。

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