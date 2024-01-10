紐西蘭乳製品輸陸實現零關稅 中紐自貿協定完全實施

中國大陸駐紐西蘭使館發言人當地時間1月9日就中國—紐西蘭自貿協定完全實施發表談話稱，2024年1月1日，依據中國-紐西蘭自貿協定相關規定，中國結束對紐西蘭原產奶粉採取的特殊保障措施。至此，紐西蘭出口至中國的所有乳製品均實現完全零關稅，中方對紐西蘭的降稅承諾已全部履行，中紐自貿協定已完全實施。

他並表示，站在新起點上，中紐經貿合作正迎來重要發展機會。今年是中紐兩國建立全面戰略夥伴關係十週年，中方願以此為契機，與新方不斷探索合作潛力、深化互利共贏，更好利用中新自貿協定和升級議定書優惠措施，抓緊推進自貿協定服務貿易負面清單談判，進一步促進貿易和投資自由化便利化等領域互利合作，做大共同利益的「蛋糕」，更好造福兩國人民。

發言人表示，中紐自貿協定於2008年4月簽署並於同年10月正式生效，是中國對外簽署的第一個涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資等諸多領域的雙邊全面自貿協定，也是中國與已開發國家簽署的第一個自貿協定。在中紐自貿協定的基礎上，2016年11月，雙方又啟動自貿協定升級談判，並於2019年11月宣布完成升級談判。中紐自貿協定升級議定書於2021年1月26日簽署，並於2022年4月7日正式生效實施。

他說，中新自貿協定自2008年簽署生效以來，有力地推動雙邊貿易快速發展，成為雙邊經貿合作重要基石，為兩國和兩國人民帶來實際福祉。中紐貨物貿易總額從2008年的44億美元成長至2022年的254億美元，年平均成長率為13%，其中紐西蘭對華出口年平均成長率為17%。中國已連續多年成為紐西蘭第一大貿易夥伴、出口目的地和進口來源。

發言人稱，作為第一個和中國簽署雙邊自貿協定的西方已開發國家，紐西蘭經濟和企業充分享受了自貿協定帶來的機會和紅利。紐西蘭企業積極利用協定進入優惠，在中國市場深耕細作，塑造了良好的品牌形象，備受中國消費者歡迎。龐大的中國市場也為紐西蘭經濟提供了大量就業機會，中國質優價廉的商品也為緩解紐西蘭本地物價上漲壓力提供了非常重要的幫助。隨著中方對紐所有乳製品實現零關稅，預計將為中紐經貿務實合作注入新的動力。