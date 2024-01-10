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鴻海衝刺3+3新事業

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海持續衝刺3+3新事業。鴻海富士康新事業總部2023年4月在中國大陸鄭州揭牌，設置電動車製造、電池技術、機器人產業等發展中心，藉此衝刺鴻海集團「3+3」新事業的業績。

鴻海旗下鴻華先進也在去年4月下旬前進大陸杭州，設置營運據點。鴻華在杭州串聯大陸電動車關鍵元件，協助擴大鴻海與裕隆造車，與鴻海鄭州廠的製造能力結合，被視為鴻海、裕隆共同搶進大陸電動車市場重要前哨站。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，2024年一部分資本支出將用以擴增中國大陸的新業務。目前中國大陸汽車市場都是品牌廠商自己造車，不開放委外代工，他認為電動車委外代工將是趨勢，看好中國大陸未來開放汽車委外代工，先一步規劃在中國大陸建置電動車產能。

劉揚偉之前表示，中國大陸發展電動車並未提到商業模式，鴻海在電動車的商業模式則是委託服務代工製造（CDMS），中國大陸車廠必須要同時銷售與製造，CDMS不能單獨存在。

CDMS模式因為沒有品牌，中國大陸並未開放。但劉揚偉指出，大陸擁有100到200家車廠，競爭愈來愈劇烈，這將會讓車廠研究如何把成本與投資降到最低，鴻海的CDMS模式就會被凸顯，100家車廠為造車投資非常巨大，這不是最有效的方式，遲早會開放外包的模式，鴻海即使現在沒有參與電動車生產，也會準備好製造相關能力，等著製造外包被允許時趕上趨勢。

鄭州 品牌

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