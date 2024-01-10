產業大腦+未來工廠 重慶推「雙20」計畫

8日在重慶召開的跨行業跨領域工業互聯網平台大會暨工業互聯網平台賦能深度行（重慶站）活動上，官方對外發布《重慶市工業產業大腦建設指南（1.0）》《重慶市未來工廠建設指南（1.0）》，提出到2027年，將建設20個以上行業大腦、20個以上未來工廠，以及40個以上的智能工廠、400個以上數位化車間（廠房）。

中新社報導，製造業是重慶的立市之本、強市之基。當前，該市正著力打造現代製造業集群體系，深入推進新型工業化，加快數位經濟與實體經濟融合發展。

「產業大腦+未來工廠」是數位經濟系統的核心架構。據介紹，工業產業大腦建設將聚焦製造業細分行業，構建形成「數據匯聚─智能計算─能力生成─賦能服務」一體的AI大模型，通過融合貫通產業數據、行業數據、企業數據，打破產業、市場、創新、金融等固有邊界，重塑產業組織形態和資源配置模式，實現全行業全產業鏈的智能化協同發展。

具體來看，該市將構建「1+1+N」產業大腦構架體系，即1個產業大腦能力中心作為產業知識庫、數位資源、功能組件共享開放平台，1個產業數據倉作為數位底座，N個由多元市場主體建設的特色細分行業大腦。

未來工廠建設則將按照「數位化車間─智能工廠─未來工廠」三級梯次培育路徑和「AI領航工廠、鏈網平台工廠、超級無界工廠」三級示範建設體系實施，引領智能製造創新突破。