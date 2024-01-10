「專精特新」中小企業 北京力爭今年破萬家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京力爭推動實現2024年「專精特新」中小企業數量突破一萬家、營收總額突破一兆元（人民幣，下同）的目標。

中新社報導，北京市專精特新服務站（試點）啟動大會8日在北京石景山區首鋼園舉行。北京市經濟和信息化局最新數據顯示，2019年至今，北京累計培育認定專精特新企業7180家，國家級「小巨人」企業795家，專精特新企業總營收超8000億元，上市企業達155家，市值超兆元。

北京市經濟和信息化局副局長蘇國斌表示，該局將以專精特新服務站啟動為契機，持續地推動政策精準觸達，不斷升級服務能力，支持專精特新企業快速發展壯大，推動實現2024年專精特新中小企業數量突破一萬家、營收總額突破一兆元的目標。

據介紹，北京市專精特新企業整體呈現高精尖、高成長、高質量和科技創新強、獨門絕技強的「三高兩強」特徵。專精特新服務站是構建專精特新中小企業「培育、服務、提升」全周期、全要素保障工作體系的重要組成部分。下一步，將把服務站打造為北京市專精特新企業服務的又一金名片。

大陸工業和信息化部中小企業局副局長商超在會上指出，設立專精特新服務站是促進中小企業專精特新發展的有益探索。要緊密圍繞專精特新企業的實際需求，不斷健全和強化專精特新服務站的機制、能力、手段、工具，串珠成鏈、織鏈成網，把專精特新服務站建設為企業的貼心站、賦能站、適配站、前哨站，建設為北京市專精特新企業培育的有力抓手。

大會現場，首批30家專精特新服務站獲授牌。

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