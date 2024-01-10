陸首支可回收風電葉片 成功下線

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
首支可回收風電葉片。圖／本報四川德陽傳真
首支可回收風電葉片。圖／本報四川德陽傳真

近日，位於四川省德陽市的東樹新材料公司與東方風電合作，採用可回收樹脂材料體系的B973A型葉片成功下線。

該葉片長97.3米，首次實現大陸可回收熱固性樹脂在百米級葉片製造上的應用，預示著葉片可回收時代的步伐正加速到來。

據介紹，風電葉片的回收和利用，是當前新能源領域的重要課題，可回收樹脂的成功應用，為風電葉片退役產生的難回收、二次環境汙染問題提供了全新的解決方案。

在試製過程中，東樹新材料技術團隊與東方風電研究院等團隊緊密配合，在可回收熱固性樹脂開發、樹脂纖維分離、樹脂灌注體系、可回收葉片結構設計等方面進行系列技術攻關，開展從「材料級」到「部件級」的測試驗證，達到樹脂與纖維的綠色環保分離，在風電葉片迴圈使用的道路上邁出重大一步。

該創新型可回收樹脂體系，具有優異的耐濕熱老化性能和快速構建力學性能的優勢，與各類型纖維匹配良好，並且無需改變現有灌注設備和灌注工藝。

在具有常規型風能環氧樹脂所有優點的基礎上，實現了綠色低碳易回收，回收所得產物易分離分類，且能夠在現有工業體系下獲得有效利用。

材料 團隊

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