促兩岸經貿融合 陸四部門支持福建加強對台招商引資

大陸官方在建設福建成為兩岸融合發展示範區總方針下，大陸商務部、中央台辦、發改委、工信部8日聯合印發《關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知》，內容提及要推動福建自貿試驗區對台先行、加強對台招商引資、提升福建對台貿易便利化並助力福建打造優勢產業集群，以深化閩台產業融合。

該通知從5方面提出14項措施：

二是支持福建打造對台貿易樞紐，探索兩岸服務貿易合作新業態。包括探索實施兩岸貨物在通關申報、查驗、放行等各環節檢驗監管模式創新，持續落實兩岸海關「經認證的經營者」（AEO）互認試點等；

三是深化閩台優勢產業融合發展。助力福建打造優勢產業集群，發揮福建在數位經濟、集成電路、新能源、鋰電池、石油化工、紡織服裝等方面的優勢，支持有條件的地區建設新型工業化產業示範基地，比如高質量建設海峽兩岸集成電路產業合作試驗區、福建台商投資區等建設，打造台灣優勢產業集聚發展的重點功能園區，並支持條件成熟的地區設立海峽兩岸中小企業合作區等；

此外，支持在閩台企積極參與新型工業化進程，引導台資投向先進製造業和高新技術產業。支持兩岸行業協會、企業、檢測機構開展技術交流，促進標準互通，深化產業鏈供應鏈合作。

四是助力在閩台企融入大陸國內大循環。推動福建內外貿一體化建設，支持在閩台企申報老字號，支持福建對台會展交流；五是促進重點區域加快融合發展。

五是促進重點區域加快融合發展。支持福建沿海地區密切與金門、馬祖貿易往來，加強與金門、馬祖合作開展園區建設。

大陸官方在去年9月12日公布支持福建建設兩岸融合發展示範區22條新政，希望透過福建對台獨特優勢，實現「兩岸一家親、閩台親上親」氛圍。而在上述新政方針下，大陸海關今年元旦起已在福建省推出「出入境十條措施」，提供台灣民眾在福建通關、辦證等便利。