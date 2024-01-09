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鞏固汽車製造大國地位 陸2年內將制定逾30項汽車晶片標準

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸汽車產業發展蓬勃，官方規劃到2025年要制定30項以上汽車晶片重點標準。（路透）
大陸汽車產業發展蓬勃，官方規劃到2025年要制定30項以上汽車晶片重點標準。（路透）

2023年中國大陸已超越日本，成為全球最大汽車出口國。為鞏固中國汽車製造大國地位，大陸工信部網站8日發布《國家汽車晶片標準體系建設指南》，提出到2025年，將制定30項以上汽車晶片重點標準，到2030年要制定70項以上相關標準。

2023年上半年，中國就已超越日本成為全球第一大汽車出口國。盡管2023年全年汽車出口數據尚未出爐，但中國汽車全年出口量持續超越日本已毫無懸念。中共中央財辦分管日常工作副主任韓文秀日前在一場論壇上表示，2023年中國汽車出口將超過500萬輛，創下新的歷史紀錄。

中國汽車工業協會則預測，2024年中國汽車出口量將進一步成長至550萬輛左右。

隨著汽車產量持續擴張，中國大陸對汽車晶片的需求也日益旺盛。上海第一財經指出，根據中商產業研究院發布的《2018—2023年中國汽車半導體行業市場前景及投資策略研究報告》，2022年中國汽車芯片市場規模約人民幣794.6億元，預測2024年市場規模將達人民幣905.4億元（約合新台幣3,900億元）。

為此，大陸工信部在前述的文件中提到，要結合大陸汽車晶片技術和產業發展現狀特點，發揮政府在頂層設計、組織協調和政策制定等方面的引導作用，鼓勵行業機構、產業鏈上下游企業積極參與，構建國家標準、行業標準和團體標準協同發展的標準化工作格局。

文件對2025年的汽車晶片重點標準做出具體目標規範，提出要明確環境及可靠性、電磁兼容、功能安全及訊息安全等基礎性要求，制定控制、計算、存儲、功率及通信晶片等重點產品與應用技術規範，形成整車及關鍵系統匹配試驗方法，滿足汽車晶片產品安全、可靠應用和試點示範的基本需要。

文件指出，到2030年要進一步完善基礎通用、產品與技術應用及匹配試驗的通用性要求，實現對於前瞻性、融合性汽車晶片技術與產品研發的有效支撐，基本完成對汽車晶片典型應用場景及其試驗方法的全覆蓋，滿足構建安全、開放和可持續汽車晶片產業生態的需要。

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